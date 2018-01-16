Incidente com ônibus escolar deixa 21 crianças feridas, na Alemanha

Um incidente envolvendo um ônibus escolar deixou 21 crianças feridas, na cidade de Eberbach, no Sul da Alemanha, nesta terça-feira, informou a polícia de Mannheim. O veículo colidiu com um edifício ao não ter freado.
De acordo com o porta-voz da polícia, Christoph Kunkel, três helicópteros ajudaram a levar as vítimas, incluindo seis delas com ferimentos graves, para atendimento médico em um hospital.
Kunkel afirmou que o ônibus bateu no lado de um prédio em Eberbach, a cerca de 50 quilômetros ao leste de Mannheim, pouco depois das 7h (horário local).
Ainda não se sabe a causa precisa da colisão, nem o total de estudantes que viajavam no ônibus, embora o veículo estivesse cheio. O motorista está sendo ouvido pela polícia. Agentes também investigam o local no acidente, fechando a área para os moradores.