Incêndio em casa noturna de Goa, na Índia, deixa ao menos 23 mortos

Turistas e funcionários estão entre os mortos no fogo que atingiu clube popular ex-colônia portuguesa.

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 22:44

Goa, uma ex-colônia portuguesa, se tornou um destino turístico popular na Índia Crédito: Getty Images

Pelo menos 23 pessoas morreram em um incêndio em uma boate popular na região costeira de Goa, na Índia, segundo autoridades locais.

A maioria das vítimas seria de funcionários do clube em Arpora, no norte de Goa. Turistas também estão entre os mortos.

A polícia disse que um cilindro de gás explodiu na cozinha do clube, fazendo com que as chamas se espalhassem pelo local à 0h de domingo (7/12), no horário local.

O ministro-chefe de Goa, Pramod Sawant, disse em um comunicado que "é um dia muito doloroso para todos nós em Goa."

"O incêndio estava principalmente concentrado em torno da área da cozinha no térreo", disse Shri Alok Kumar, chefe da polícia de Goa. "O incêndio ocorreu por volta da meia-noite. Já foi controlado."

A maioria dos corpos foi encontrada perto da cozinha, "sugerindo que as vítimas eram empregados do clube", disse o chefe de polícia.

O jornal The Indian Express relata que o incêndio ocorreu no clube Birch by Romeo Lane em Baga, uma das praias mais populares da região.

Os serviços de resgate ainda trabalhavam nas primeiras horas da manhã de domingo, informou a mídia local.

Três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto outras morreram por sufocamento, disse Sawant.

Ele disse que "três ou quatro" turistas morreram. Idades e nacionalidades ainda não eram conhecidas.

Uma investigação formal sobre a causa do incêndio foi instaurada, declarou o ministro-chefe.

"Os responsáveis enfrentarão a ação mais rigorosa sob a lei – qualquer negligência será tratada com firmeza."

Goa é uma antiga colônia portuguesa no Mar Arábico. Sua vida noturna, praias de areia e resorts atraem milhões de turistas anualmente.

