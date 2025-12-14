Mundo

'Inacreditável que famílias e crianças sejam massacradas por serem judias': os relatos do ataque que matou 11 na Austrália

Mais de mil pessoas participavam de um festival judaico em uma das praias mais famosas da Austrália quando atiradores começaram a alvejar a multidão, deixando ao menos 11 mortos e dezenas de feridos.

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 15:44

O tiroteio na praia de Bondi teve como alvo um evento judaico de Hanukkah, onde muitas famílias estavam presentes. Crédito: Getty

O primeiro dia de Hanukkah foi escaldante em Sydney - uma tarde perfeita para estar na praia mais icônica da Austrália.

Mais de mil pessoas aproveitavam um festival que marcava a ocasião em um gramado em Bondi: crianças corriam com os rostos pintados, multidões serpenteavam entre os food trucks e muitos curtiam apresentações ao vivo enquanto aproveitavam os últimos raios de sol.

Então, pouco antes das 19h, no horário local, tiros foram disparados.

De uma pequena passarela - a poucos metros de um parquinho infantil - homens armados atiraram contra a multidão cercada. Um carro cheio de bombas improvisadas estava estacionado nas proximidades, embora elas não tenham explodido.

Um participante, que se identificou apenas como Barry, descreveu ter visto pessoas ao seu redor serem baleadas enquanto centenas de banhistas começavam a gritar e correr pelo parque para escapar do ataque.

"Foi um pandemônio e um caos", disse ele à BBC.

Um vídeo mostrou um homem - chamado de "verdadeiro herói" por autoridades estaduais - saltando de trás de um carro estacionado para tomar a arma de um dos agressores e empurrá-lo para longe.

"Foi simplesmente uma cena inacreditável... nos dias de hoje, que famílias e crianças em Bondi sejam massacradas por serem judias", disse Barry.

Mais de mil pessoas se reuniram no evento de Hanukkah. Crédito: Getty

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas, incluindo uma criança. Um dos atiradores também foi morto pela polícia, outro está hospitalizado em estado crítico e a polícia afirma estar investigando se uma terceira pessoa ajudou a realizar o ataque.

Este é um choque devastador e inédito para a Austrália - o atentado mais mortal no país desde o massacre de Port Arthur em 1996.

Aquele ataque, que matou 35 pessoas, foi um ponto de virada, levando o governo a introduzir algumas das medidas de controle de armas mais rigorosas do mundo.

Desde então, tivemos apenas alguns ataques em massa, a maioria deles atos horríveis de violência doméstica - não ataques públicos como o de hoje.

Rapidamente declarado um ataque terrorista pela polícia, ele ocorre em meio a um aumento de ataques antissemitas na Austrália desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro e a subsequente ofensiva de Israel contra Gaza.

Uma mulher ferida recebe atendimento de paramédicos na praia de Bondi. Crédito: Getty

O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou o ocorrido como um "ato de antissemitismo maligno" e um "ato vil de violência e ódio".

Mas ele foi acusado por alguns - incluindo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - de não abordar a crescente tendência de antissemitismo no país.

"O governo australiano, que recebeu inúmeros sinais de alerta, precisa cair em si!", escreveu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, no X.

Alex Ryvchin, co-CEO do Conselho Executivo da Comunidade Judaica Australiana, disse à Sky News na noite de domingo que os "piores temores" da comunidade judaica se concretizaram.

"Isso já vinha se acumulando há muito tempo, e agora finalmente aconteceu."

Em um comunicado, Robert Gregory, da Associação Judaica Australiana, disse que muitos judeus estariam refletindo esta noite sobre se têm um futuro na Austrália.

"Ser confrontado com este horrível ato de violência antissemita durante o festival judaico da luz e da esperança é devastador. Em momentos como este, nos apoiamos mutuamente", disse o Conselho Judaico da Austrália em um comunicado.

A praia de Bondi é uma das mais famosas do mundo. Crédito: Getty

Há muita coisa que a polícia ainda não pode – ou não quer – dizer. Mas eles declararam que se tratava de um ataque terrorista.

Quem são os atiradores – quantos são, inclusive – e qual foi a motivação ainda não está claro. Disseram que um dos atacantes era conhecido da polícia, mas não estava sob investigação.

As autoridades também não responderam a perguntas sobre os mortos, por respeito às famílias que ainda estão sendo notificadas.

"É muito cedo para dar essa informação", foi a frase mais repetida em uma coletiva de imprensa no final da noite de domingo.

Mas o Comissário de Polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, tentou tranquilizar a população. A polícia está usando todos os recursos disponíveis nesta investigação, disse ele.

Ele pediu à comunidade que mantivesse a calma e evitasse espalhar informações falsas online – incluindo especulações sobre as vítimas e os autores do ataque.

"Quero garantir que não haja retaliação", disse o comissário Lanyon.

Políticos locais também pediram às pessoas que não compartilhem imagens fortes do ataque nas redes sociais.

Após o tiroteio, sirenes soavam por toda a cidade e a área ao redor de Bondi estava repleta de carros de polícia e helicópteros sobrevoando o local.

Lá encontramos Fin Green, que estava em uma chamada de vídeo com sua família no Reino Unido quando viu o tiroteio acontecendo do lado de fora de sua janela.

Sem saber o que estava acontecendo, ele se escondeu em seu guarda-roupa por uma hora e meia, até se sentir seguro para sair.

Danny Clayton, um jornalista que estava na praia e testemunhou os eventos do Bondi Pavilion, disse que algumas pessoas bateram seus carros enquanto tentavam fugir.

Muitas outras pessoas na área tinham histórias semelhantes. O funcionário de restaurante William Doliente Petty disse que estava atendendo um cliente quando ouviu os tiros. "A loja inteira se levantou e corremos para a saída dos fundos."

A Austrália se orgulha de ser um país alegre e seguro, e a praia de Bondi há muito tempo é um símbolo disso. Mas essa imagem foi destruída e os moradores estão incrédulos.

O ataque de domingo também ocorreu menos de dois anos após outra tragédia nas proximidades. Em abril do ano passado, um ataque com faca em massa e com vítimas fatais ocorreu na vizinha Bondi Junction.

Chocados, muitos repetiram as mesmas palavras que ouvimos inúmeras vezes hoje: "Esse tipo de coisa simplesmente não acontece aqui".

Com reportagem adicional de Katy Watson e Tabby Wilson.

