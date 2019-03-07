Home
>
Mundo
>
Imerso em crise política, premiê do Canadá se defende de acusações

Imerso em crise política, premiê do Canadá se defende de acusações

"Posso repetir e reafirmar aos canadenses que não houve quebra dos nossos sistemas, das nossas leis, da integridade das nossas instituições", disse Trudeau