Home
>
Mundo
>
Imagens de satélite mostram estragos em complexo militar em Caracas após ação dos EUA

Imagens de satélite mostram estragos em complexo militar em Caracas após ação dos EUA

Imagens de satélite analisadas pelo BBC Verify mostram danos em prédios de um importante complexo militar de Caracas após a ação americana de sábado (03/01).

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:10

Novas imagens de satélite capturadas pela empresa Vantor e analisadas pelo BBC Verify, serviço de verificação da BBC, mostram danos a uma série de edificações em um importante complexo militar de Carcas após a ação americana na madrugada do sábado (03/01).

Recomendado para você

Presidente dos EUA quer que empresas norte-americanas invistam no país com maiores reservas de petróleo bruto do planeta; mas especialistas alertam que recuperar infraestrutura petrolífera custaria bilhões de dólares e poderia levar até uma década para resultar em aumento significativo na produção local de petróleo.

Trump quer o petróleo da Venezuela. O plano vai funcionar?

Premiação é considerada um dos "termômetros" para o Oscar — cujos indicados serão anunciados no fim do mês.

Wagner Moura perde prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet, mas 'Agente Secreto' leva Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards

Avaliação é da professora Annette Idler, professora da Universidade de Oxford, que viu na ação do fim de semana uma "escalada extraordinária" e que cria precedente perigoso no mundo.

EUA 'governarem' a Venezuela não tem respaldo legal, a era das tutelas terminou com a descolonização, diz professora de Oxford

As imagens permitem comparar a situação do Forte Tiuna entre o dia 22 de dezembro e o sábado.

Ao menos seis estruturas dentro do complexo parecem ter sofrido danos extensos.

Em uma das imagens, que mostra o lado norte do complexo, é possível ver fumaça saindo de uma grande estrutura com telhado vermelho, com três edificações próximas mais ao sul totalmente destruídas.

Outra imagem, que mostra o lado oeste do complexo, indica danos a dois edifícios, com fumaça negra saindo do local.

Você pode conferir nas imagens abaixo.

As imagens também indicam danos à entrada do complexo.

O Forte Tiuna é um dos maiores complexos militares venezuelanos e abriga várias organizações importantes responsáveis pela defesa do país.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais