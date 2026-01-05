Mundo

Imagens de satélite mostram estragos em complexo militar em Caracas após ação dos EUA

Imagens de satélite analisadas pelo BBC Verify mostram danos em prédios de um importante complexo militar de Caracas após a ação americana de sábado (03/01).

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06:10

Novas imagens de satélite capturadas pela empresa Vantor e analisadas pelo BBC Verify, serviço de verificação da BBC, mostram danos a uma série de edificações em um importante complexo militar de Carcas após a ação americana na madrugada do sábado (03/01).

As imagens permitem comparar a situação do Forte Tiuna entre o dia 22 de dezembro e o sábado.

Ao menos seis estruturas dentro do complexo parecem ter sofrido danos extensos.

Em uma das imagens, que mostra o lado norte do complexo, é possível ver fumaça saindo de uma grande estrutura com telhado vermelho, com três edificações próximas mais ao sul totalmente destruídas.

Outra imagem, que mostra o lado oeste do complexo, indica danos a dois edifícios, com fumaça negra saindo do local.

Você pode conferir nas imagens abaixo.

As imagens também indicam danos à entrada do complexo.

O Forte Tiuna é um dos maiores complexos militares venezuelanos e abriga várias organizações importantes responsáveis pela defesa do país.

