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Desafio

Idoso fica 10 horas em 'posição de prancha' e bate recorde mundial

Ele fez o desafio para arrecadar dinheiro para uma instituição que ajuda adolescentes de baixa renda

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 10:38
George Hood tem 60 anos e bateu recorde ao ficar 10 horas em posição de prancha Crédito: Twitter/@trainer4663
Há alguns dias, o veterinário marinho americano George Hood, de 60 anos, quebrou um recorde mundial: ele passou 10 horas em posição de prancha, e tudo por uma boa causa. Hood fez o desafio para arrecadar dinheiro para a YMCA Urban Warriors, instituição que ajuda jovens de baixa renda a se manterem longe das drogas e da criminalidade.
Em entrevista ao Chicago Tribune, Hood falou sobre a dificuldade da prova: "Eu fiquei tão cansado. Porém, eu tenho dificuldade para dormir, isso facilitou para eu passar a noite acordado e fazer várias sessões de prancha".
Quando finalizou a prova, ele disse que estava com muita fome, mas não conseguia comer. "Meu estômago encolheu. Então, quando fui tomar café da manhã após o desafio... bem, eu nunca deixo comida no prato, mas dessa vez eu deixei. Não consegui comer nada".
Ele ainda falou que seu intuito maior é ajudar os jovens. "Eu preciso inspirar alguém. Alguma pessoa, algum leitor, algum membro de algum clube. Se eu inspirar apenas uma pessoa a mudar de vida sem precisar colocar a mão nela, eu terei cumprido meu objetivo", relata.

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