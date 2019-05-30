Home
>
Mundo
>
Hungria: barco com 33 pessoas naufraga no Rio Danúbio e ao menos 7 morrem

Hungria: barco com 33 pessoas naufraga no Rio Danúbio e ao menos 7 morrem

De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, sete foram resgatados e 19 permanecem desaparecidos