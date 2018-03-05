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Bizarro

Homens abrem a barriga de crocodilo de 6 metros e esclarecem 'crime'

A barriga do animal foi aberta e o 'crime' acabou esclarecido: no interior do crocodilo estavam a perna esquerda e os braços do homem desaparecido

Publicado em 05 de Março de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 17:14
Crocodilo de 6 metros é dissecado em Bornéu Crédito: Reprodução | YouTube
Andi Aso Erang, de 36 anos, estava desaparecido desde o dia em que saiu para pescar no Rio Kebuyahan, em Bornéu, na Indonésia, na semana passada. Após um dia de buscas, moradores da região acharam a moto de Andi e suas sandálias. No dia seguinte, quinta-feira (01/03), o corpo mutilado do pescador foi achado boiando no rio.
Inicialmente, os moradores acreditaram em assassinato. Mas as marcas no corpo indicavam que o autor do crime poderia não ser humano. E foi iniciada uma caçada a um grande crocodilo, de 6 metros, avistado na região.
O réptil foi encurralado e abatido com cinco tiros. A barriga do animal foi aberta e o "crime" acabou esclarecido: no interior do crocodilo estavam a perna esquerda e os braços de Andi.
"Jamais imaginei que o meu marido seria comido por um crocodilo, que ele morreria desse jeito", disse a viúva, de acordo com o "Mirror".
AS IMAGENS DO VÍDEO ABAIXO SÃO FORTES

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