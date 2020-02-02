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Reino Unido

Homem ataca pessoas a facadas e é morto pela polícia de Londres

'As circunstâncias estão sob avaliação; o incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo', informou Polícia Metropolitana de Londres no Twitter

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 16:09
Movimentação policial no local onde ao menos duas pessoas foram esfaqueadas por um homem na Streatham High Road, no Sul de Londres, na Inglaterra, neste domingo (2). Crédito: Alastair Grant/AP
A Polícia Metropolitana de Londres informou que investiga um incidente "relacionado a terrorismo", após "várias pessoas" serem esfaqueadas e agentes terem baleado um homem suspeito neste domingo (02). A força policial disse que o incidente ocorreu no bairro de Streatham, na capital do Reino Unido, e que o suspeito foi morto.
A Polícia Metropolitana informou sobre o incidente na tarde deste domingo, pelo Twitter. "As circunstâncias estão sob avaliação; o incidente foi declarado como relacionado ao terrorismo", diz a corporação. Em outra mensagem, ela informou que aparentemente há duas vítimas feridas e que o quadro já foi controlado. "Nós divulgaremos mais informação assim que possível", diz a conta oficial da polícia londrina.

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