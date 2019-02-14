Home
>
Mundo
>
Homem acusado de estuprar 276 crianças é condenado a 60 anos de prisão

Homem acusado de estuprar 276 crianças é condenado a 60 anos de prisão

Juan Carlos Sánchez, conhecido como Lobo Feroz, está em uma penitenciária de segurança máxima em Bogotá; ele foi capturado em 2017 na Venezuela após cinco anos de buscas