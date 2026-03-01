Mundo

'Havana está vazia': como a queda no turismo potencializa uma das piores crises da história de Cuba

A crise energética causada pela falta de combustível e de eletricidade leva Cuba a também enfrentar o colapso de uma das suas principais fontes de receita: o turismo.

Publicado em 1 de março de 2026 às 14:11

O turismo é uma das maiores fontes de dólares de Cuba há décadas. Mas a situação do setor, que já atravessava um período de decadência, agora está se agravando. Crédito: AFP via Getty Images

O turismo era uma fonte de receita fundamental para o governo e para os cidadãos cubanos há muito tempo. Mas, atualmente, este setor enfrenta sérias dificuldades.

O número de visitantes que chegam a Cuba é cada vez menor e vem causando o fechamento de muitos hotéis no país, justamente em um momento crítico para a ilha.

A nação caribenha de 9,6 milhões de habitantes perdeu recentemente seu principal fornecedor de petróleo, após a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro, no último dia 3 de janeiro. O governo de Caracas era a garantia do fornecimento de combustível para Cuba.

Pouco tempo depois, a ameaça americana de impor tarifas de importação aos países que enviarem combustíveis para a ilha provocou a suspensão de conexões aéreas, cortes de eletricidade e falta de gasolina.

A situação traz a lembrança do chamado Período Especial, a grave crise econômica cubana que se seguiu à queda da União Soviética, em 1991. Na época, a URSS era o principal fornecedor de petróleo para Cuba.

Somem-se a isso problemas crônicos de geração de eletricidade, causados pela produção deficiente, usinas termelétricas obsoletas e uma matriz energética pouco diversificada.

O racionamento e as restrições de gasolina começaram no dia 7 de fevereiro e as consequências vêm se estendendo a toda a população cubana.

A paralisia do turismo deixa com pouca margem de manobra o governo socialista do presidente Miguel Díaz-Canel, cada vez mais cerceado pela falta de divisas para importar alimentos e remédios.

Díaz-Canel acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de querer "asfixiar" a economia de Cuba, que sofre com o embargo americano desde o início dos anos 1960.

Em uma postagem no X (antigo Twitter) no dia 5 de fevereiro, o presidente cubano escreveu que "a Revolução volta a enfrentar momentos difíceis, em consequência do empenho criminoso do império para nos subjugar, mas nos rendermos não é uma opção".

As praias começaram a ficar vazias logo depois que Cuba anunciou que não haveria combustível disponível para os aviões Crédito: Reuters

Ir para não voltar mais

Osmani (nome fictício — ele prefere ocultar sua identidade com medo de represálias) era um dos 300 mil cubanos que trabalhavam no setor de turismo.

Há duas semanas, ele se mudou para o Peru e não pensa em retornar à ilha.

Ele deixa para trás uma Havana onde o lixo se acumula nas esquinas, com filas para conseguir combustível e, agora, quase sem turistas.

"Eu trabalhava no setor gastronômico", ele conta. "Era barista em um café."

"Os cortes de luz não nos afetaram tanto porque os cabos que chegam aos bairros de Havana Velha e ao centro são subterrâneos, não vão por postes. E porque a loja tem uma instalação de produção elétrica que funcionava com combustível."

Mas, sem gasolina, não há eletricidade, nem como fazer funcionar a máquina de café profissional. Também não há carros na rua, nem transporte público para ir trabalhar, conta ele à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

"Antes que eu fosse embora, começou a haver semanas com, no máximo, cinco ou seis clientes", prossegue Osmani.

"Ninguém passava pela porta. Pouco a pouco, os turistas deixaram de chegar e, com eles, os dólares também desapareceram."

A gigante hoteleira NH anunciou o fechamento de todos os seus hotéis em Cuba Crédito: Getty Images

O setor turístico de Cuba sofre até hoje os impactos da pandemia e do desmantelamento, por parte de Trump, da abertura econômica entre Washington e Havana, ocorrida durante o governo Barack Obama (2009-2017).

Em 2018, o país registrou um recorde histórico de 4,7 milhões de visitantes, gerando uma receita de US$ 2,782 bilhões (cerca de R$ 14,3 bilhões).

Já em 2023, a ilha recebeu 2,4 milhões de turistas, que deixaram US$ 1,308 bilhão (cerca de R$ 6,7 bilhões).

Dados coletados pelo Instituto Espanhol de Comércio Exterior (Icex) registram, em 2024, a chegada de 2,2 milhões de turistas, o que representaria uma queda de 9% em relação ao ano anterior.

E, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas e Informações de Cuba (Onei, na sigla em espanhol), o país recebeu 1,8 milhão de visitantes internacionais em 2025 — uma nova redução, de 18%.

"Os problemas do Sistema Elétrico Nacional verificados na ilha durante 2024 tiveram impacto negativo sobre o turismo", destacou o relatório do Icex.

Suspensão de rotas aéreas

Há alguns dias, a crise do combustível gerou uma situação crítica: a absoluta falta de querosene de aviação Jet A1, imprescindível para a operação das linhas aéreas comerciais.

A reação ao anúncio do organismo de aviação cubana foi imediata. Companhias aéreas canadenses e russas (as principais fontes de turistas para Cuba) suspenderam seus voos, após repatriar os passageiros que se encontravam na ilha.

A decisão provocou o cancelamento de até 1.709 voos entre o final de fevereiro e abril, segundo dados da empresa de análise do setor de aviação Cirium. Esta interrupção provavelmente impedirá que centenas de milhares de pessoas visitem o país durante a alta temporada de inverno do hemisfério norte.

"O colapso total do setor turístico cubano criaria uma situação insustentável para a economia do país e ameaçaria sua sobrevivência", declarou à agência de notícias Reuters o economista Paolo Spadoni, da Universidade de Augusta, no Estado americano da Geórgia.

Nenhum petroleiro chegou à ilha nas últimas semanas, segundo confirmado pela agência AFP junto a diversas fontes especializadas no monitoramento do transporte marítimo.

A Rússia é o segundo país que mais envia turistas para Cuba. A previsão é retirar seus cidadãos da ilha nos próximos dias. Crédito: Reuters

A companhia aérea Latam ofereceu aos passageiros afetados opções como o reembolso total das suas passagens ou a possibilidade de alterar o destino, sem custo adicional, para lugares como Cancún, no México, ou Punta Cana, na República Dominicana.

Outras linhas aéreas da Europa e dos Estados Unidos, até o momento, mantêm suas operações. Mas algumas estão ajustando suas rotas ou avaliando paradas técnicas de reabastecimento fora de Cuba.

O pessoal em terra da empresa espanhola AirEuropa no aeroporto de Madri, na Espanha, confirmou à BBC que a companhia mantém a frequência quase diária dos seus voos para Cuba, mas seus aviões param para reabastecer em Santo Domingo, na República Dominicana, depois de deixar os passageiros no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana.

"Depois das notícias na imprensa sobre a falta de combustível, nossos voos saem mais vazios", esclareceu uma funcionária da companhia.

Outra empresa aérea espanhola, a Iberia, oferece flexibilidade "para os clientes que precisarem alterar seus planos de viagem" para Cuba em voos operados pela própria Iberia, pela British Airways ou American Airlines.

Com a pouca oferta de transporte, turistas passeiam de bicicleta em Havana Crédito: Getty Images

Remessas em risco

Com a incerteza e os cancelamentos de voos, ficam também ameaçadas as remessas que chegam de avião.

Apesar de uma breve reativação, o último canal oficial para que as pessoas possam enviar dinheiro do exterior para seus familiares em Cuba praticamente desapareceu em 2020, quando a empresa de transferências internacionais Western Union suspendeu seus serviços para o país.

Desde então, os cubanos recebem dólares dos Estados Unidos graças às pessoas que vêm de avião, trazendo também medicamentos e outros artigos essenciais.

Até a suspensão, os cubanos moradores nos Estados Unidos enviavam cerca de 240 mil transações mensais pela Western Union, dirigidas principalmente à capital da ilha.

Uma análise do portal Horizonte Cubano, um projeto da Faculdade de Direito da Universidade Columbia, nos Estados Unidos, afirma que "um valor aproximadamente igual em fundos era transportado por canais informais, por amigos, familiares ou pelas chamadas 'mulas', pessoas que transportam bens e dinheiro em espécie para a ilha".

O lixo se acumula nos bairros, afugentando os turistas de Havana Velha e do centro da capital cubana Crédito: Getty Images

'Sai mais caro viver em Cuba do que em Paris'

"Havana Velha está vazia, completamente vazia", declarou à BBC News Mundo um empresário francês em Cuba, que prefere não revelar sua identidade.

"Você passeia pelos lugares e parece que tudo está morto. Os guias turísticos não têm clientes. Não sei onde estará o turismo. Eu não vejo."

"Para mim, sai mais caro viver em Cuba do que em Paris", prossegue ele. "Há de tudo, mas os preços são exorbitantes e você precisa andar a pé por toda a cidade para encontrar as coisas."

"Se você tiver moeda estrangeira, pode comprar gasolina para o carro, mas, no mercado informal, o litro custa entre US$ 8 e US$ 10", cerca de R$ 41 a R$ 51.

Os hotéis nacionais e internacionais também estão sofrendo cancelamentos de reservas. E, mesmo estando na alta temporada, várias das redes mais importantes reconhecem o fechamento parcial das suas instalações, para se adequar aos baixos níveis de ocupação.

"Frente à situação atual e para se adequar às limitações atuais de abastecimento e aos níveis de demanda, foi implementado um ajuste da disponibilidade hoteleira, com a compactação temporária de certas instalações — concretamente, três hotéis, até o momento", declarou à BBC um porta-voz da rede hoteleira espanhola Meliá, com ampla presença na ilha.

Diversas companhias aéreas decidiram repatriar os turistas que permanecem em Cuba Crédito: Getty Images

"Segundo as autoridades turísticas cubanas, existe disponibilidade de combustível para garantir a operação normal dos hotéis que gerenciamos", destacou o porta-voz.

Mas outro gigante espanhol da hotelaria, a NH, anunciou na sexta-feira (20/2) o fechamento de todos os seus hotéis em Cuba. E o mesmo acontece nas pensões e casas particulares.

"Dos nossos 25 quartos, quando muito, temos 10 ocupados", declarou um funcionário de uma hospedaria.

O hotel cinco estrelas Iberostar Parque Central, em Havana, também reconhece que houve cancelamentos recentes. Seus funcionários atribuem o ocorrido "à propaganda e à desinformação".

'Não consigo mais'

"Os problemas atuais também são um reflexo de decisões da política econômica e atribuição de recursos", escreve o pesquisador Ricardo Torres Pérez, do Centro de Estudos Latino-Americanos e Latinos da Universidade Americana, no portal Horizonte Cubano.

"O país passou anos gerenciando os investimentos sem priorizar a recuperação do parque termelétrico, nem a modernização das redes, apesar da deterioração acumulada. Em vez disso, ele se concentrou em construir hotéis de alto nível, que mantêm constantemente ocupação abaixo de 30%."

Osmani admite que sua cafeteria para turistas rendia cerca de US$ 15 (cerca de R$ 77) por dia, o que representa um alto salário para qualquer trabalhador em Cuba.

"Eu trabalhava seis dias por semana, das oito da manhã às 11 da noite", relembra ele. Mas "desde que o combustível desapareceu, voltar para minha casa em Siboney [a cerca de 18 km de Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país] passou a ser um inferno."

"Certo dia, saí cedo, às sete, e à meia-noite ainda não tinha conseguido transporte", ele conta.

"Eu disse a mim mesmo: 'Não consigo mais. Definitivamente preciso ir embora daqui, já que não consigo nem mesmo chegar em casa.'"

"Costumo dizer que alguém que consiga sobreviver em Cuba pode viver bem em qualquer parte. Em Lima [no Peru], estou sozinho. Não conheço ninguém, mas vou seguir adiante", conclui Osmani.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta