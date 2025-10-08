Home
Hamas confirma que chegou a acordo com Israel para acabar guerra em Gaza

Segundo presidente americano, reféns mantidos em Gaza serão 'libertados muito em breve'.

Mariana Alvim*

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:32

O grupo palestino Hamas confirmou nesta quarta-feira (08/10) que um acordo foi alcançado com Israel, com mediação dos Estados Unidos, para encerrar a guerra em Gaza.

Pouco antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado que "Israel e Hamas assinaram a primeira fase" de um plano de paz, proposto pelo republicano.

"Isso significa que TODOS os reféns serão libertados muito em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha negociada", disse Trump na rede Truth Social.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou a perspectiva de resgate dos reféns: "Com a ajuda de Deus, traremos todos para casa."

Trump está "considerando viajar para o Oriente Médio" nos próximos dias, de acordo com a Casa Branca.

Mediadores dos EUA, Egito e Catar vinham há tempos tentando negociar um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns israelenses ainda mantidos pelo Hamas.

A aparente concordância entre os lados oponentes ocorre dois anos após Israel lançar uma ofensiva campanha militar em Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 — no qual homens armados comandados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns.

Desde então, pelo menos 67.183 pessoas foram mortas em operações militares israelenses em Gaza segundo o Ministério da Saúde local, administrado pelo Hamas.

*Mais informações em breve

**Com informações da BBC News

