Grupo neonazista dos EUA é associado a assassinatos e plano terrorista

A Atomwaffen Division ficou conhecida por propagar conteúdos neonazista Crédito: Reprodução/Twitter

Um grupo neonazista americano que venera figuras como o ditador alemão Adolf Hitler e o serial killer Charles Manson foi vinculado a cinco assassinatos e um plano de ataque terrorista em 2017. A chamada Atomwaffen Division, que com seus cerca de 80 membros se declara um "grupo revolucionário nacional-socialista a favor do estilo de vida fascista autônomo", é suspeito de relação direta com a morte de um jovem judeu homossexual, dentre as demais vítimas.

A relação passou a ser vista após a agência de jornalismo investigativo ProPublica revelar que Samuel Woodward, um jovem da Califórnia preso após matar o colega de classe Blaze Bernstein com 20 facadas num parque, é membro da organização. Em 2016, revelou a agência, ele chegou a fazer um treinamento de três dias num acampamento da Atomwaffen Division no Texas.

Fotos do grupo nas redes sociais mostram membros com máscaras de caveira fazendo saudações nazistas. O treinamento, segundo a ProPublica inclui lições de uso de arma de fogo e combate físico, como preparo para "a meta final de derrubar o governo dos EUA através do uso de terrorismo e táticas de guerrilha".

Na Califórnia, investigadores tentam determinar se Bernstein foi vítima de um crime de ódio. Detetives ouvidos pelo "Los Angeles Times" ouviram em depoimento de Woodward que ele foi beijado por Bernstein quando os dois estavam em um carro. Nas redes sociais, o assassino falava abertamente de suas crenças católicas e conservadores, tendo escrito que se estivesse sozinho em um ilha, escolheria para levar consigo uma Bíblia e um revólver. Ele não se declarou culpado.

A Atomwaffen Division, que foi indicada pela organização Liga Antidifamação como "em preparação para uma guerra racial", também foi citada quando a polícia da Flórida prendeu um jovem de 18 anos acusado de matar dois colegas de apartamento. Devon Arthurs se convertera ao Islã, enquanto os amigos estariam planejando ataques como um explosão numa instalação nuclear no Sul do estado. Antes da conversão de Arthurs, todos seriam afiliados da Atomwaffen Division.

Um outro jovem que se declarava neonazista, Brandon Russell, foi preso após agentes encontrarem material para fabricação de bombas em seu apartamento, no contexto dos assassinatos pelos quais Arthurs é investigado. Ex-membro da Guarda Nacional da Flórida, ele admitiu culpa por posse de material explosivo, imagens de propaganda neonazista e até uma foto de Timothy McVeigh, ex-soldado supremacista cujo ataque terrorista em Oklahoma City deixou mais de 160 mortos em 1995. Ele seria um dos membros fundadores do grupo.