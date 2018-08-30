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Combater problemas de saúde

Governo britânico quer proibir venda de energéticos a menores de 18

Vários distribuidores já proíbem o comércio a menores de 16 anos, mas Londres prevê que todos os varejistas adotem a medida

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 11:28
Londres propõe a proibição da venda para menores de idade das bebidas com mais de 150 mg de cafeína por litro, casos de várias marcas famosas Crédito: Reprodução/Pixabay
O governo britânico quer proibir a venda de bebidas energéticas a crianças e adolescentes no Reino Unido e anunciou nesta quinta-feira, 30, uma consulta pública sobre o tema.
Londres propõe a proibição da venda para menores de idade das bebidas com mais de 150 mg de cafeína por litro, casos de várias marcas famosas.
> Ostentação nas redes pode fazer mal à saúde 
Diversos distribuidores já proíbem a venda para menores de 16 anos, mas o governo prevê que todos os varejistas adotem a medida visando combater a obesidade infantil e os problemas de saúde associados a seu consumo.
A consulta pública terá como objetivo determinar se a proibição deve ser aplicada a menores de 16 anos ou de 18 anos.
Mais de dois terços das crianças e adolescentes de 10 a 17 anos e 25% dos menores entre 6 e 9 anos consomem bebidas energéticas. Uma lata de 250 ml de bebida energética pode conter 80 mg de cafeína, o equivalente a três latas de refrigerante. Além disso, uma lata desta bebida tem, em média, 60% a mais de calorias e 65% a mais de açúcar que uma bebida normal, de acordo com dados citados pelo governo.
> Você sabe diferenciar cansaço mental do temido Alzheimer? 
Milhares de jovens consomem regularmente bebidas energéticas, às vezes porque são mais baratas que os refrigerantes", afirmou a primeira-ministra britânica, Theresa May, em um comunicado que anuncia a consulta.
"Temos a responsabilidade de proteger as crianças dos produtos que afetam a sua saúde e educação", completou na mesma nota o secretário de Estado para a Saúde Pública, Steve Brine.

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