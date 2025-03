Mundo

George Foreman morre aos 76 anos: a lenda do boxe que fez fortuna dando nome a marca de grill

Foreman conquistou seu primeiro título mundial dos pesos pesados em 1973 e o perdeu um ano depois para Muhammad Ali na famosa luta 'Rumble in the Jungle'

(Getty Images)

Redação BBC News Brasil Christal Hayes BBC News, Los Angeles

O lendário peso-pesado do boxe George Foreman faleceu aos 76 anos.

Conhecido como "Big George" no ringue, o americano construiu uma das carreiras mais impressionantes e duradouras do esporte.

Conquistou o ouro olímpico em 1968 e se tornou campeão mundial dos pesos-pesados duas vezes, com um intervalo de 21 anos entre os títulos — sendo o segundo aos 45 anos, o que fez dele o campeão mais velho da história.

Foreman perdeu seu primeiro título para Muhammad Ali (1942 - 2016) na histórica luta 'Rumble in the Jungle' (a 'Luta na Selva', que ocorreu em 1974 no Zaire, atual República Democrática do Congo).

No entanto, ao longo da carreira, acumulou um impressionante recorde de 76 vitórias, incluindo 68 por nocaute — quase o dobro de Ali.

Ele se aposentou em 1997, mas não antes de licenciar seu nome para uma grelha elétrica que se tornou um best-seller. A decisão lhe rendeu uma fortuna ainda maior do que seus ganhos no boxe.

Sua família anunciou a notícia em uma publicação no Instagram na noite de sexta-feira: "Nossos corações estão partidos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um avô e bisavô orgulhoso, ele viveu uma vida guiada pela fé inabalável, humildade e propósito."

A declaração também destacou: "Um humanitário, um medalhista olímpico e bicampeão mundial dos pesos-pesados, ele era profundamente respeitado — uma força do bem, um homem de disciplina, convicção e um guardião de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome por sua família."

Homenagens de todo o mundo do boxe - e de outros esportes - rapidamente começaram a chegar.

Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, declarou no X que a perda de Foreman é "triste para mim e para o mundo do boxe", destacando que ele foi o "último pilar de uma era inesquecível".

Mike Tyson, em suas condolências, afirmou que a contribuição de Foreman para o boxe nunca será esquecida, ressaltando a importância de sua carreira.

Magic Johnson e Scottie Pippen, ex-jogadores da NBA, também expressaram sua tristeza. Johnson mencionou que Foreman foi um de seus "heróis do boxe" e elogiou sua habilidade no ringue e como empresário. Pippen escreveu que o legado de Foreman "vive para sempre".

A revista The Ring, frequentemente chamada de 'Bíblia do Boxe', descreveu Foreman como "um dos maiores pesos-pesados de todos os tempos".

"[Ele] será lembrado para sempre como um ícone do esporte."

As origens do atleta

George Foreman na Olimpíada de 1994. (Getty Images)

George Foreman nasceu em Marshall, Texas, em 10 de janeiro de 1949, e foi criado no segregado sul dos Estados Unidos ao lado de seis irmãos, sendo educado apenas pela mãe. Na juventude, abandonou a escola e se envolveu em assaltos nas ruas, até encontrar no boxe um novo caminho.

Foreman conquistou a medalha de ouro nos pesos-pesados nas Olimpíadas de 1968, na Cidade do México, aos 19 anos. Pouco depois, tornou-se profissional e venceu suas primeiras 37 lutas consecutivas. Ao longo de sua carreira, perdeu apenas cinco combates.

Em 1973, derrotou o então campeão invicto Joe Frazier em Kingston, na Jamaica, derrubando-o seis vezes nos dois primeiros rounds.

No ano seguinte, enfrentou Muhammad Ali na 'Luta na Selva'. O duelo se tornou um dos mais famosos da história do boxe.

Ali, que era mais velho, entrou no ringue como azarão. Sete anos antes, ele havia sido destituído do título mundial por se recusar a ser convocado para a Guerra do Vietnã.

Cinco décadas depois, em entrevista ao programa Newshour da BBC World Service, Foreman relembrou a lendária luta e contou que todos acreditavam que ele iria destruir Ali.

"Ah, ele não vai durar nem um round", disse Foreman, recordando as previsões dos especialistas na época.

O ex-campeão contou que, normalmente, ficava muito nervoso antes de uma luta, sentindo aquele frio na barriga, mas naquela noite, curiosamente, se sentia mais tranquilo do que nunca.

Ali, no entanto, usou uma estratégia que ficaria conhecida como 'rope-a-dope' (encostar-se nas cordas, defender-se e deixar o adversário se desgastar), deixando Foreman se exaurir ao longo dos rounds. Exausto após lançar centenas de golpes, Foreman foi nocauteado por Ali no oitavo round.

Após uma segunda derrota como profissional, Foreman se aposentou em 1977 e se tornou pastor da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no Texas, que ele mesmo fundou e construiu.

Ele disse à BBC que perder para Ali foi "a melhor coisa que já aconteceu" em sua vida, pois foi o que o levou a compartilhar sua mensagem através da pregação.

(Getty Images)

Ele lembrou que começou a pregar de forma modesta, conversando com amigos e em esquinas, até que seu público foi crescendo.

"No início, nos reuníamos informalmente em várias casas em Houston, mas logo as multidões ficaram grandes demais para caber nelas", contou Foreman em seu site.

"Eventualmente, compramos um terreno e um prédio antigo e deteriorado na região nordeste de Houston."

Foreman se casou cinco vezes e teve doze filhos, incluindo cinco meninos, todos chamados George.

Ele explicou em seu site que quis batizá-los com seu próprio nome para que "sempre tivessem algo em comum".

"Eu digo a eles: 'Se um de nós sobe, todos subimos juntos. Se um cair, todos caímos juntos!'", contou.

Fortuna com o 'George Foreman Grill'

Foreman lança sua grelha em Londres, Reino Unido, em 2001. (Getty Images)

Em 1987, Foreman saiu da aposentadoria para arrecadar dinheiro para um centro juvenil que fundou. Venceu 24 lutas antes de perder para Evander Holyfield após 12 rounds, em 1991.

Três anos depois, em 1994, nocauteou o invicto Michael Moorer e se tornou, aos 45 anos, o campeão dos pesos-pesados mais velho da história.

Naquela época, Foreman chamou a atenção de diversos anunciantes interessados em lucrar com seu nome, imagem e semelhança, após seu impressionante retorno ao boxe, depois de quase uma década afastado.

Foi então que Michael Boehm, inventor do aparelho, o procurou.

Após refletir sobre a proposta com sua esposa, Foreman se convenceu da ideia. "Inicialmente, pareciam indiferentes, até céticos. Isso aconteceu com quase todos a quem mostrei", disse Boehm, de acordo com a revista Entrepreneur.

As vendas dispararam: o George Foreman Grill passou a ser fabricado pela Salton, Inc. O produto foi lançado no mercado em 1994, e as vendas começaram a subir vertiginosamente em 1996, gerando uma receita de 5 milhões de dólares, segundo o The New York Times.

Em 1998, as vendas alcançaram cifras impressionantes, com uma receita de 200 milhões de dólares. O sucesso foi tanto que o produto representava quase 37% das vendas da Salton, Inc. Além disso, Foreman afirmou que chegou a ganhar 8 milhões de dólares por mês apenas com sua parte nos lucros, de acordo com a Forbes.

"Sem dúvida, a grelha foi mais bem-sucedida, mas nunca teria acontecido sem minha carreira no boxe, posso garantir isso... Sabe, é estranho... As pessoas me reconhecem mais agora [por causa da grelha], e agora as pessoas dizem 'George, adoro a grelha! E funciona! Perdi tanto peso'. Você ouve esse tipo de coisa, e isso me faz perceber que o sucesso não pode ser medido com dinheiro quando se trata disso", disse Foreman em entrevista ao The Motley Fool Radio Show.

