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Gato faz 30 anos e ganha festa de aniversário

O felino Rubble é um dos gatos mais velhos do país

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 10:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 10:24
O bichano ganhou sua comida favorita e foi recebido com um balão (imagem ilustrativa) Crédito: Pixabay
Rubble, um dos gatos mais velhos do Reino Unido, ganhou uma festa de aniversário para comemorar os 30 anos alcançados na última sexta-feira, 1º, em uma clínica veterinária da cidade de Exeter.
Feliz aniversário de 30 anos (SIM, 30!) para o Rubble. Ele é o paciente felino mais velho de nossa clínica e provavelmente um dos gatos mais velhos do Reino Unido! Nós o surpreendemos com um balão e sua comida favorita quando ele veio para um exame de rotina, escreveu a clínica da cidade em sua conta no Facebook.
Rubble tem pressão alta, mas isso não o impediu de alcançar a longevidade impressionante para um gato. A clínica tem dado muita ajuda em manter a saúde dele, falou Michele, funcionária da clínica veterinária, ao jornal Metro.
Ela continua: Ele é um gato amável, embora tenha ficado um pouco ranzinza com a idade avançada.
Acredita-se que Rubble possa ser o gato mais antigo do mundo. Antes dele, o siamês Scooter, do Texas, nos Estados Unidos, havia conquistado o título pelo Guinness Book ao completar 30 anos, mas morreu logo depois de recebê-lo, em 2016. O gato mais velho a viver alcançou os 38 anos.

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