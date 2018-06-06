Funcionários da Disney e Lego entre presos por pornografia infanti

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Onze homens foram presos nesta terça-feira (5) na Flórida por porte e distribuição de pornografia infantil, entre eles um funcionário da Disney e outro da fabricante de brinquedos Lego, assim como um ajudante dos escoteiros, informou a polícia local.

Segundo o comissário de polícia do condado de Polk, na região central da Flórida, os 11 homens são alvo de 660 acusações dentro da chamada Operação Guardiães da Inocência II, focada na identificação de pessoas que possuam, promovam ou distribuam pornografia infantil.

Os 11 homens tinham em seu poder pornografia com crianças que estavam sendo violadas; de bebês tão pequenos que usavam fraldas sendo violados por homens adultos. Esta é uma conduta das mais más horrenda, disse o comissário Grady Judd numa coletiva de imprensa sobre o caso, acrescentando que a polícia, no entanto, ainda não conseguiu identificar as vítimas.

Um dos presos na operação é Roger Catey, de 53 anos e gerente de projetos do departamento de fantasias da Walt Disney World, o parque temático que atrai milhões de crianças ao ano não muito longe de sua residência na cidade de Davenport. Já Rickie Vargas García, de 30 anos e também de Davenport, trabalhava como construtor de Lego para a Merlins Entertainment, uma instalação fora do parque temático Legopark, também na região.

"Ele admitiu que conversava com crianças on-line e compartilhava com elas fotos em que ambos estavam nus", disse o comissário.

Edward Zaborowski, de 48 anos, por sua vez, tinha fotografias de vítimas de 4 a 6 anos. Ele era garçom em um bar do condado vizinho de Osceola e, como hobby, participava como pai voluntário e condutor da tropa de escoteiros de seu filho.