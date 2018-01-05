Frio intenso cria ondas congeladas em praia americana

Cristais de gelo fazem ondas parecerem congeladas Crédito: Jonathan Nimerfroh / REPRODUÇÃO/VIMEO

A onda de frio que atinge a costa leste americana criou um fenômeno raro e belo na ilha de Nantucket, em Massachusetts: ondas congeladas. Segundo o fotógrafo Jonathan Nimerfroh, que flagrou o fenômeno, o mar fica com a aparência de bebidas frozen, com ondas que podem ser surfadas.

 Você pode surfar, porque são ondas se movendo  contou o fotógrafo, ao site Live Science.  Com temperaturas baixas, abaixo de zero na semana passada, eu sabia que teria uma boa chance de as ondas congeladas voltarem para Nantucket. Na manhã de 2 de janeiro, rumei com meu carro para a praia Nobadeer e lá estavam elas.

Enquanto dois amigos surfavam além da margem congelada, protegidos com roupas de neoprene, Nimerfroh aproveitava para capturar belos vídeos e fotografias.

A temperatura da água estava em -11 graus Celsius, bem abaixo da temperatura de congelamento da água salgada, de -2 graus Celsius. Em tal situação, cristais de gelo começam a se formar nas ondas, gerando o espetáculo.

 Ondas congeladas são o tipo de coisa que você talvez tenha a sorte de ver uma vez, então eu me considero muito sortudo por tê-las visto duas vezes  contou Nimerfroh, que teve o primeiro encontro com o fenômeno em fevereiro de 2015.

O frio extremo foi provocado por uma bomba meteorológica que se formou na costa atlântica dos EUA nos últimos dias, provocando nevascas e temperaturas congelantes. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, as temperaturas chegaram a -37 graus Celsius no estado de Maine, na fronteira com o Canadá.

Mas até mesmo na Flórida, o estado mais ao sul do país, o frio foi intenso. No sul do estado, as temperaturas alcançaram 5 graus Celsius. Alguns animais, acostumados com o calor da região, sofreram com a queda da temperatura. Com sangue frio, as iguanas simplesmente começaram a cair das árvores, imóveis. As tartarugas também congelaram e apareceram boiando em lagos da região.

 Está muito frio para elas se moverem  explicou Kristen Sommers, da Comissão de Conservação da Vida Selvagem do estado, à Associated Press.