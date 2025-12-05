Home
>
Mundo
>
Flávio diz que foi escolhido por Bolsonaro para disputar Presidência

Flávio diz que foi escolhido por Bolsonaro para disputar Presidência

Escolha do sucessor de Bolsonaro gerou rachas na família do ex-presidente e na oposição; senador diz que o pai lhe deu "missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação".

João Fellet

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 16:44

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta sexta-feira (5/12) que foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para disputar a Presidência da República na próxima eleição, em 2026.

Recomendado para você

Presidente dos EUA ganhou a primeira edição da premiação, que será anual

O prêmio da paz criado pela Fifa e concedido a Trump em sorteio da Copa do Mundo

O governo Trump diz que sua campanha aérea e naval é 'necessária' para combater o tráfico de drogas para o território americano

Como e quantos são os navios de guerra, aviões e soldados que os EUA enviaram para a região da Venezuela

Uma erupção vulcânica pode ter desencadeado uma reação em cadeia que levou à pandemia mais letal da Europa

Como vulcão pode ter provocado pandemia que dizimou metade da população da Europa no século 14

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse Flavio no X (antigo Twitter).

Esta reportagem está sendo atualizada.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais