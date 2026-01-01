Mundo

Final épico de 'Stranger Things' levou multidão de fãs ao cinema: 'Montanha-russa de emoções'

Os fãs se reuniram nas estreias em cidades dos Estados Unidos e Canadá para assistir ao final no telão.

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:10

A atriz Millie Bobby Brown protagoniza Stranger Things desde o seu lançamento, em 2016 Crédito: Divulgação

Aviso: este artigo contém spoilers sobre o episódio final da série Stranger Things.

Stranger Things chegou a um final épico e emocionante, com um episódio final dramático de duas horas que sobrecarregou os servidores da Netflix por alguns instantes.

Os telespectadores correram para assistir ao episódio final, que encerra os 10 anos da série de ficção científica e terror, assim que foi ao ar.

Alguns fãs também assistiram a exibições especiais do final em cinemas de várias cidades dos Estados Unidos e do Canadá, muitas das quais contaram com a presença das estrelas da série.

Ambientada na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, Stranger Things foi ao ar pela primeira vez em 2016 e é estrelada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder e David Harbour.

O dramático final da série, com duas horas de duração, intitulado Capítulo Oito: The Rightside Up, inicialmente sobrecarregou os servidores da Netflix.

Vários fãs disseram que receberam uma mensagem de erro ao tentar assisti-lo — algo que costuma acontecer com grandes lançamentos em plataformas de streaming.

Mas o episódio foi rapidamente restaurado e os telespectadores puderam assistir a um final que incluiu cenas de batalhas épicas e homenagens emocionantes que reuniram todas as cinco temporadas, dando um encerramento à história dos personagens pelos quais nos apaixonamos ao longo dos anos.

O final deixa o espectador tenso em alguns momentos, faz ficar na torcida e até chorar em outros.

Finn Wolfhard foi ovacionado pelos fãs ao chegar para apresentar o final da série em uma exibição em Vancouver Crédito: Netflix

Havia muita expectativa em relação à Netflix e aos irmãos Duffer, criadores da série interdimensional inspirada nos anos 80 e repleta de monstros. O fim de qualquer série amada traz consigo tanto expectativa quanto muitas críticas.

Até agora, fãs vinham analisando cenas e revisitando temporadas anteriores na tentativa de descobrir como tudo poderia terminar no Mundo Invertido.

Os espectadores foram rápidos em apontar falhas na história ou problemas que sentiram na escrita do roteiro, destacando falhas na cena em que Will Byers revela sua sexualidade, ou questões como o logotipo da Under Armour (uma marca que só foi criada em 1996) aparecendo na jaqueta de Holly Wheeler na tela.

Inúmeras teorias discutidas nas redes sociais apenas aumentaram a expectativa em relação ao final desta saga.

Os fãs especularam sobre possibilidades como a viagem no tempo (afinal, os relógios têm sido um ponto importante da trama em várias temporadas), fizeram apostas sobre qual personagem principal poderia morrer e alguns tiveram ideias improváveis sobre Henry Creel "Vecna" usar controle mental nos personagens ao longo desta temporada para explicar várias lacunas na narrativa.

No final, algumas teorias estavam certas. Outras, nem um pouco.

Não continue lendo se não quiser saber o que acontece no final de Stranger Things.

O ator Brett Gelman participou de uma exibição em Topanga, Califórnia, como parte da estreia final em várias cidades Crédito: Getty Images

Esses fãs assistiram a uma exibição em Los Angeles para ver o final no telão Crédito: Netflix

A atriz Cara Buono participou de uma estreia em Nova York e apresentou o final da série no palco do cinema. Crédito: Getty Images

No final, assistimos a uma batalha épica que exige que todos os personagens se unam para finalmente derrotar Vecna e o Mind Flayer (Devorador de Mentes) antes que os mundos se fundam e Hawkins, Indiana — e a Terra como a conhecemos — sejam conquistadas.

Não vemos mortes dramáticas no grupo de personagens principais que aprendemos a amar ao longo de cinco temporadas – embora tenhamos visto a morte de Kali (Oito).

O que aconteceu com Eleven, porém, fica aberto à interpretação. Ela é deixada com uma escolha impossível.

A princípio, os espectadores são levados a acreditar que ela escolheu permanecer no Mundo Invertido enquanto ele explode e é destruído para sempre, a fim de eliminar a possibilidade de ser usado para criar mais crianças com poderes como os dela.

Mas, mais tarde, em uma longa cena no epílogo, Mike Wheeler nos apresenta outra possibilidade: Eleven usando os poderes de ilusão de Kali para fazer parecer que ela morreu antes de fazer uma grande fuga.

null Crédito: Netflix

Ele diz que acha que ela finalmente chegou ao lugar para onde eles falavam em fugir – uma terra com três cachoeiras.

Mike diz que é nisso que ele gosta de acreditar – e todos os membros do grupo de Dungeons and Dragons – Will, Dustin, Lucas e Max – concordam que também acreditam nisso.

É um desfecho adequado, que deixa em aberto a possibilidade de que Eleven também tenha um final feliz.

O epílogo nos leva 18 meses ao futuro, após a destruição do Mundo Invertido e a derrota de Vecna e do Mind Flayer [Devorador de Mentes].

Vemos Hopper e Joyce ficarem noivos e os adolescentes mais velhos falarem sobre suas vidas na universidade e em suas carreiras.

É um final feliz para todos.

Mas mesmo com um final tão épico, há lacunas na história que não foram totalmente explicadas no último episódio.

Certamente será um final que agradará alguns fãs e deixará outros querendo mais.

Vários fãs se vestiram a caráter para assistir às exibições finais, incluindo este casal em Vancouver. Crédito: Getty Images

A Netflix distribuiu produtos promocionais, como bolsas, bonecos e camisetas, em muitas das exibições. Crédito: Netflix

Duas fãs em Vancouver, fotografadas com um cereal matinal especial ("Demogorgon Crunch") Crédito: Getty Images

Nos Estados Unidos e no Canadá, o final foi exibido nos cinemas em versão cinematográfica completa.

Os fãs em Los Angeles ficaram horas na chuva do lado de fora do Egyptian Theatre, na Hollywood Boulevard, para assistir à série em um dos cinemas da Netflix.

A gigante do streaming, que atualmente está tentando comprar a Warner Bros, renovou o histórico teatro de 1922 e agora o utiliza para realizar estreias e exibições especiais de projetos.

Os fãs, muitos deles fantasiados de personagens ou demogorgons, tiraram fotos no saguão temático de Stranger Things. A Netflix distribuiu produtos especiais, como camisetas e bonecos.

Enquanto aguardavam a exibição especial, os fãs no cinema trocaram teorias sobre quem poderia morrer ou como tudo poderia terminar. Muitos apontaram para as teorias populares sobre a morte de Steve Harrington e se agarraram à esperança de que ele sobreviveria à última batalha.

Os fãs em Los Angeles enfrentaram a chuva para assistir à exibição final no Egyptian Theatre, em Hollywood. Crédito: Getty Images

As fãs Liv e Alina Valdez descreveram o final como "uma montanha-russa de emoções". Crédito: Getty Images

Liv e Alina Valdez, vestidas como a dupla de amigos favorita dos fãs, Steve Harrington e Dustin Henderson, disseram que não poderiam estar mais satisfeitas com o resultado final.

"Já faz praticamente 10 anos", disse Liv à BBC News, vestindo o uniforme da sorveteria Scoops Ahoy de Harrington do lado de fora do teatro.

"Os irmãos Duffer fizeram um bom trabalho ao dar ao público o que precisávamos, talvez não necessariamente o que queríamos."

As duas elogiaram o final, que teve momentos felizes, mas também um sabor agridoce.

"Foi uma montanha-russa de emoções", disse Alina, que afirma que o final aberto à interpretação de Eleven foi bem executado.

"Foi uma mistura de emoções", disse Diana Espinoza à BBC, parada no saguão do cinema com um boneco de pelúcia do Demogorgon.

"Perdi o controle de tanto que chorei", disse.

Ela usou um longo vestido inspirado no Devorador de Mentes para a exibição e disse que tentou, sem sucesso, evitar as várias teorias de fãs que viralizaram nas redes sociais, porque queria ser surpreendida pelo episódio final.

Estar em um cinema com outros fãs gritando e chorando durante cenas decisivas foi a cereja do bolo.

"Adorei o final. Não havia forma melhor de encerrar a série", disse, descrevendo o desfecho como agridoce, emocionante e o "final feliz" que todos mereciam.

Reportagem adicional de Steven McIntosh.

