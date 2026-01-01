Mundo

Como se decidiu que o ano começaria em 1º de janeiro

Já se perguntou por que janeiro marca o início do novo ano? Nem sempre foi assim - na Inglaterra, por exemplo, a "virada" aconteceu entre 24 e 25 de março durante muitos anos.

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:09

Crédito: Getty Images

A passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro é marcada em todo o mundo com fogos de artifício, música, festa, abraços e brindes.

Mas você já se perguntou porque é justamente essa a data de mudança de um ano para outro?

A resposta remonta a festivais pagãos romanos, ao calendário introduzido pelo imperador romano Júlio César há mais de dois mil anos e a um papa chamado Gregório 13º.

Deuses e mitos

Para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus Janus (daí vem Ianuarius, que significa "janeiro" em latim).

Na mitologia romana, Janus é o deus de duas faces, dos começos e dos fins, das transições.

"É associado a olhar para frente e para trás", explicou à BBC Diana Spencer, professora da Universidade de Birmingham, na Inglaterra.

"Então, se há um momento no ano em que se deve decidir que 'aqui começamos de novo', é lógico que seja esse."

O período também coincide, na Europa, com a época em que os dias começam a ficar mais longos, após o solstício de inverno no Hemisfério Norte.

Janus era o deus romano dos 'começos e fins' Crédito: Getty Images

"Para Roma, isso tinha uma ressonância poderosa, porque acontece depois daqueles terríveis dias curtos, quando o mundo está escuro, frio e nada cresce", acrescenta a professora.

"É uma espécie de período de pausa e reflexão."

Quando os romanos ganharam mais poder, começaram a espalhar seu calendário por todo o vasto império.

Cristianismo

Depois da queda de Roma, quando a Igreja Católica se estabeleceu como força preponderante na Idade Média, o 1° de janeiro passou a ser considerado uma data demasiadamente pagã em algumas regiões.

Diante disso, muitos dos países onde o cristianismo predominava queriam mudar o Ano Novo para o dia 25 de março, data que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria.

"Embora o Natal seja quando Cristo nasceu, a Anunciação é quando se revela a Maria que ela vai dar à luz uma nova encarnação de Deus", disse Spencer à BBC.

"Esse é o momento em que a história de Cristo começa, por isso faria sentido que o novo ano iniciasse aí."

No século 16, contudo, o papa Gregório 13º introduziu o calendário gregoriano e o primeiro de janeiro foi reestabelecido como Ano Novo nos países católicos.

Nome do calendário 'gregoriano' vem do papa Gregório 13º Crédito: Getty Images

A Inglaterra, no entanto, que havia se rebelado contra a autoridade do papa e professava a religião protestante, continuou a celebrar a passagem do ano no dia 25 de março até 1752.

Naquele ano, porém, um ato do Parlamento alinhou os britânicos com o resto da Europa.

Hoje, a maioria dos países segue o calendário gregoriano — e é por isso que os fogos de artifício tomam o céu no dia 1º de janeiro de cada ano.

