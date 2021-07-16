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Ex-presidente do Brasil

FHC afirma que não há justificativa para repressão a protestos em Cuba

No domingo, 11, cubanos foram às ruas nas manifestações que já são consideradas as maiores em décadas na ilha

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 16:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2021 às 16:56
Fernando Henrique Cardoso
Fernando Henrique Cardoso Crédito: Reprodução
Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não há justificativa para a forte repressão do regime de Cuba aos atos populares realizados no país desde o último fim de semana. Também não é plausível "jogar a culpa nos americanos", acrescenta o tucano, em referência aos representantes do regime que apontam participação dos EUA na articulação dos protestos.
"Nada justifica a repressão em Havana. De nada vale jogar a culpa 'nos americanos'. Não me esqueço do que ocorreu no Brasil durante as ditaduras. É imperioso condenar a repressão às manifestações populares", disse FHC em nota divulgada pela sua fundação.
"Calar equivale a concordar com ela. Assim como sempre fui contra as pressões armadas e econômicas feitas contra o regime cubano, sou contra sufocar as manifestações do povo. A democracia exige respeito aos que protestam , mesmo quando se está em desacordo com o que desejam. Mormente quando lutam pela liberdade."
No domingo, 11, cubanos foram às ruas nas manifestações que já são consideradas as maiores em décadas na ilha.
Entre outras demandas, pedem mais liberdade de expressão e políticas efetivas de combate à escassez de alimentos e remédios. A mobilização ganhou força após a crise ser intensificada pelos efeitos da pandemia de covid.
O regime reprimiu os atos, colocando as forças de segurança nas ruas para reprimir novos protestos e cortando a internet na ilha.

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