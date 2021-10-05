Facebook diz que mudança em configuração derrubou redes sociais

Mark Zuckerberg é o criador do Facebook e dono de outras redes como WhatsApp e Instagram Crédito: Divulgação/Facebook

"Nossos serviços voltaram ao ar e estamos trabalhando para retomar as atividades regulares. Queremos esclarecer que, desta vez, acreditamos que a causa da queda foi uma mudança de configuração", afirmou a empresa em nota.

De acordo com o Facebook, a falha ocorreu durante uma mudança numa estrutura que coordena o tráfego entre seus centros de dados, o que gerou um efeito cascata que interrompeu a comunicação e fez com que outros centros fossem afetados, causando o apagão.

"A causa dessa interrupção também afetou muitas ferramentas e sistemas que utilizamos em nossas operações diárias, complicando nossas tentativas de diagnosticar e resolver o problema rapidamente", informou a plataforma, que diz estar trabalhando para entender melhor o que aconteceu.

A rede afirmou ainda que não há evidências de vazamentos de dados durante o apagão, mas não divulgou quantos dos mais de 2,7 bilhões de usuários de aplicativos do grupo foram afetados.

Facebook também utilizou a nota para pedir desculpas aos usuários pelo apagão.

"A todas as pessoas e empresas que dependem de nós, lamentamos o transtorno causado pela interrupção de nossas plataformas hoje. Temos trabalho duro para que possamos retomar o acesso, e nossos sistemas já voltaram e estão funcionando", disse.