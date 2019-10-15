Home
Ex-assessora de Trump depõe à comissão de inquérito sobre impeachment

Ex-assessora de Trump depõe à comissão de inquérito sobre impeachment

A investigação se concentra em um telefonema em que Trump pressionou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:09

Donald Trump Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

Fiona Hill, ex-diretora de Assuntos Europeus e Russos do Conselho de Segurança Nacional, prestou depoimento nesta segunda-feira, 14, a portas fechadas à comissão que conduz o inquérito de impeachment do presidente americano, Donald Trump. A investigação se concentra em um telefonema em que Trump pressionou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, a investigar o pré-candidato democrata Joe Biden, e o filho dele, Hunter.

Gordon Sondland, embaixador dos EUA na União Europeia, depõe na quinta-feira, dia 17. Ele participou de uma troca de mensagens que revelam o temor de assessores do presidente que a pressão sobre a Ucrânia fosse ilegal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

