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Sabedoria

Evidências indicam que gregos produziam cerveja há 4 mil anos

É o primeiro indício de consumo de outra bebida alcoólica além do vinho na Grécia Antiga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 13:48

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 13:48

Ilustração - Arqueólogos descobriram restos de grãos maltados em dois sítios na Grécia continental Crédito: Reprodução/Pixabay
Os gregos antigos eram conhecidos pelo consumo de vinho, mas talvez esta não fosse a única bebida alcoólica apreciada pelos povos egeus. Em estudo publicado no periódico Vegetation History and Archaeobotany, pesquisadores da Universidade Aristóteles de Tessalônica revelaram a descoberta de vestígios de produção de cerveja há 4 mil anos em dois sítios arqueológicos.
 Eu estou 95% certa de que eles estavam fazendo algum tipo de cerveja. Não a cerveja que conhecemos hoje, mas algum tipo da bebida  disse Soultana Valamoti, autora da descoberta, em entrevista ao site Live Science.  É um achado inesperado para a Grécia, porque até agora todas as evidências apontam para o vinho.
Soultana e sua equipe descobriram restos de várias edificações que provavelmente serviam para a produção cervejeira, em Archondiko e Argissa, dois sítios arqueológicos da Idade do Bronze na Grécia continental. Ambos os locais foram destruídos pelo fogo e, aparentemente, abandonados pelos povos pré-históricos após os incêndios, deixando para trás inúmeros vestígios de sua cultura, incluindo grãos de cereais maltados.
Em Archondiko, os arqueólogos encontraram cerca de cem cereais maltados, datados entre 2100 e 2000 a.C. Em Agrissa, foram descobertos cerca de 3.500 grãos maltados, datados entre 2100 e 1700 a.C. Na produção de cerveja, os cereais são germinados artificialmente, para depois serem secos e torrados, num processo conhecido como maltagem.
Além dos grãos, em Archondiko foi encontrada uma estrutura com duas câmaras que parece ter sido cuidadosamente construída para manter altas temperaturas na câmara de trás, possivelmente pouco abaixo dos 100 graus Celsius, condição ideal para a produção de cervejas. E perto dos grãos maltados, os pesquisadores encontraram copos especiais, provavelmente usados para o consumo da cerveja.
Para Brian Hayden, professor de arqueologia na Universidade Simon Fraser, na Colúmbia Britânica, no Canadá, a descoberta é um importante indício de que os gregos antigos usavam bebidas alcoólicas em banquetes durante todo o ano, não apenas de forma sazonal, seguindo a colheita da uva.
No estudo, Soultana destaca que não se trata da mais antiga evidência de produção cervejeira no mundo, apenas na Grécia. No Egito a cerveja era produzida na metade do quarto milênio antes de Cristo e, no Oriente Próximo, em 3.200 a.C.

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