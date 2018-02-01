Evidências indicam que gregos produziam cerveja há 4 mil anos

Ilustração - Arqueólogos descobriram restos de grãos maltados em dois sítios na Grécia continental Crédito: Reprodução/Pixabay

Os gregos antigos eram conhecidos pelo consumo de vinho, mas talvez esta não fosse a única bebida alcoólica apreciada pelos povos egeus. Em estudo publicado no periódico Vegetation History and Archaeobotany, pesquisadores da Universidade Aristóteles de Tessalônica revelaram a descoberta de vestígios de produção de cerveja há 4 mil anos em dois sítios arqueológicos.

 Eu estou 95% certa de que eles estavam fazendo algum tipo de cerveja. Não a cerveja que conhecemos hoje, mas algum tipo da bebida  disse Soultana Valamoti, autora da descoberta, em entrevista ao site Live Science.  É um achado inesperado para a Grécia, porque até agora todas as evidências apontam para o vinho.

Soultana e sua equipe descobriram restos de várias edificações que provavelmente serviam para a produção cervejeira, em Archondiko e Argissa, dois sítios arqueológicos da Idade do Bronze na Grécia continental. Ambos os locais foram destruídos pelo fogo e, aparentemente, abandonados pelos povos pré-históricos após os incêndios, deixando para trás inúmeros vestígios de sua cultura, incluindo grãos de cereais maltados.

Em Archondiko, os arqueólogos encontraram cerca de cem cereais maltados, datados entre 2100 e 2000 a.C. Em Agrissa, foram descobertos cerca de 3.500 grãos maltados, datados entre 2100 e 1700 a.C. Na produção de cerveja, os cereais são germinados artificialmente, para depois serem secos e torrados, num processo conhecido como maltagem.

Além dos grãos, em Archondiko foi encontrada uma estrutura com duas câmaras que parece ter sido cuidadosamente construída para manter altas temperaturas na câmara de trás, possivelmente pouco abaixo dos 100 graus Celsius, condição ideal para a produção de cervejas. E perto dos grãos maltados, os pesquisadores encontraram copos especiais, provavelmente usados para o consumo da cerveja.

Para Brian Hayden, professor de arqueologia na Universidade Simon Fraser, na Colúmbia Britânica, no Canadá, a descoberta é um importante indício de que os gregos antigos usavam bebidas alcoólicas em banquetes durante todo o ano, não apenas de forma sazonal, seguindo a colheita da uva.