Impressionante

EUA registram maior raio de todos os tempos, com 829 km de comprimento

O relâmpago ocorreu em outubro de 2017; a confirmação da sua extensão, porém, só foi realizada recentemente, com o uso de tecnologias de satélite avançadas

A OMM (Organização Meteorológica Mundial) confirmou nesta quinta-feira (31) a ocorrência do maior raio já registrado, com 829 km de comprimento. O fenômeno se estendeu do leste do Texas até os arredores de Kansas City (Missouri), nos EUA. A distância correspondente a uma viagem de Paris, na França, a Veneza, na Itália. De carro, o trajeto levaria entre 8 e 9 horas. O relâmpago ocorreu em outubro de 2017. A confirmação da sua extensão, porém, só foi realizada recentemente, com o uso de tecnologias de satélite avançadas.>