'Estamos muito desapontados com o Brasil', diz Trump

Presidente americano disse que governo brasileiro mudou radicalmente para a esquerda

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante assinatura de decretos no Casa Branca, na sexta-feira (05/09), estar "muito desapontado" com o Brasil.

"Aplicamos tarifas muito altas porque eles [o Brasil] estão fazendo algo muito lamentável [...] o governo do Brasil mudou radicalmente, foi para a esquerda de forma muito intensa."

A declaração de Trump foi feita após uma repórter perguntar sobre a possibilidade do governo americano negar vistos para a delegação brasileira para a Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça-feira (09/09).

