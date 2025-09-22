BBC News

'Espero que os EUA aprendam com o Brasil', diz autor de 'Como as democracias morrem'

Steven Levitsky falou sobre o impacto da condenação para a democracia brasileira em entrevista para a BBC Brasil.

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:00

Na semana passada (11/9), a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes.

Mas para Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do livro Como as democracias morrem, o desafio do Brasil contra as forças antidemocráticas e pró-golpe ainda não acabou.

O voto do ministro Luiz Fux durante o julgamento do ex-presidente pode ser usado no futuro para "desacreditar, subverter ou reverter" a decisão do STF.

Ainda assim, o autor afirma estar otimista com o futuro da democracia brasileira. "Não é fácil proteger a democracia de um ex-presidente autoritário, e as instituições brasileiras merecem muito crédito por isso", diz.

Confira no vídeo um trecho da entrevista.

