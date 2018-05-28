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Silicone

Empresário faz sucesso vendendo testículos falsos para cachorros

Greg Miller vende cada par de Neuticles em média por R$ 1,1 mil

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 10:26
Empresário ficou milionário fazendo testículos falsos para cachorros Crédito: Divulgação
Parece mentira, mas o empresário norte-americano Gregg Miller achou uma maneira inusitada de ficar milionário: abriu uma empresa que vende testículos de silicone para cachorros como forma de substituir os órgãos que foram retirados durante a castração.
Em entrevista para a emissora CNBC, Miller diz que em quase 20 anos de negócio ele vendeu mais de 500 pares de Neuticles, o produto que ele fabrica. O preço médio do par é de US$ 310 (cerca de R$ 1,1 mil), mas pode chegar até a US$ 2,8 mil (aproximadamente R$ 10,2 mil) dependendo dos 11 tamanhos pré-estabelecidos do produto.
O empresário falou que a ideia original para o Neuticles surgiu nos anos 1990, quando teve que castrar seu cachorro, Buck. Quando perguntou para o veterinário se havia alguma maneira de manter a forma original do bicho, o profissional disse que havia sido a coisa mais louca que ele tinha ouvido.
Com um investimento inicial de US$ 100 mil, Miller criou a empresa e demorou alguns anos até chegar a uma fórmula que não afetasse a saúde dos animais. Hoje ele não faz testículos falsos só para cachorros, mas para outros bichos e expandiu seus negócios para fazer outros tipos de próteses, atendendo até mesmo zoológicos.
Veja abaixo um exemplo do produto que Miller faz.

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