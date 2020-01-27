Embaixada dos EUA é atingida por foguetes em Bagdá, no Iraque

A embaixada americana foi alvo de ataques em Bagdá, no Iraque Crédito: AP

Três foguetes atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá neste domingo, disse uma fonte de segurança à AFP, que também relatou outro míssil que caiu em um café perto dali no fim do dia (horário local). As forças de segurança não relataram vítimas no primeiro momento.

A embaixada está localizada na Zona Verde de Alta Segurança de Bagdá, um local regularmente alvo de ataques com foguetes nos últimos meses. A CNN publicou que um foguete atingiu um refeitório que integra a embaixada e citou uma oficial americano como fonte.

A emissora acrescentou que o primeiro-ministro iraquiano, Adil Abdul Mahdi, condenou o ataque e prometeu investigar e prender os responsáveis pelo lançamento dos foguetes para prevenir futuros ataques.

De acordo com a CNN, o primeiro-ministro do Iraque afirmou que o país está comprometido em proteger todas as missões diplomáticas e tomará as medidas necessárias para cumprir esta proposta.