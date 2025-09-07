Mundo

Em fotos: a Lua de Sangue que impressiona observadores ao redor do mundo

Durante eclipse lunar total, a Lua passa pela sombra da Terra, assumindo uma tonalidade vermelho-escura. Fenômeno é observado em diversas partes do mundo neste domingo (7/9).

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 20:32

Pessoas no topo do Shanghai World Financial Center, na China, observam a Lua acima dos arranha-céus no distrito financeiro Crédito: Getty Images

Observadores do céu ao redor do mundo testemunham neste domingo (7/9) uma impressionante Lua de Sangue — um fenômeno que ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Lua atravessa a sombra da Terra, adquirindo uma tonalidade vermelho-escura.

O espetáculo cativante foi visível em vários países ao redor do mundo — mas, infelizmente, não no Brasil.

"A cor se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera", detalhou o Observatório Nacional.

Segundo o órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra.

Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

"Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total", destacou o Observatório.

Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total, como o deste domingo, que é o segundo do tipo no ano.

A Lua ilumina um passeio público ao longo do rio Huangpu em Xangai Crédito: Getty Images

Observadores do céu em uma praia em Odesa, Ucrânia, viram a Lua de Sangue surgir acima do mar Crédito: AFP

A lua cheia acima de um minarete na Cidade do Kuwait Crédito: Getty Images

Observadores do céu também viram a Lua vermelha em Ancara, Turquia Crédito: Anadolu via Getty Images

Uma estátua dourada em Dresden, Alemanha, é vista ao lado da Lua Crédito: Reuters

Uma vista impressionante da Lua de Sangue perto de um edifício em Berlim Crédito: EPA

A Lua de Sangue surgiu acima das nuvens em Joanesburgo, África do Sul Crédito: AFP

Em Bagdá, a Lua se destacou no céu nebuloso perto de uma roda gigante Crédito: Reuters

A Lua de Sangue vista bem acima do deserto do Sinai, no Egito Crédito: Getty Images

A Lua brilhante vista de Jerusalém Crédito: EPA

A Lua de Sangue também foi fotografada acima de Malton, no Reino Unido Crédito: Sunshinesid/BBC Weather Watchers

Com informações da Agência Brasil

