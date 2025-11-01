Mundo

É realmente necessário beber água com eletrólitos para se manter hidratado após o exercício?

Com a quantidade de bebidas para hidratação disponíveis no mercado, é difícil saber para que serve cada uma. Duas especialistas fazem alguns esclarecimentos e recomendações.

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 15:02

Com a quantidade de opções de hidratação disponíveis hoje em dia, é fácil se confundir sobre o que realmente precisamos Crédito: Getty Images

A boa hidratação, assim como a boa alimentação, são essenciais para a nossa saúde, dizem especialistas.

Mas com a grande quantidade de produtos para hidratação disponíveis no mercado, muitos deles trazendo slogans como "melhor do que água", fica difícil saber qual é a forma de hidratação mais apropriada para nós.

Como navegar a oferta de soros orais, bebidas isotônicas e bebidas energéticas que prometem nos hidratar?

"Quando você não pratica esportes, a água traz os poucos minerais de que você necessita para se hidratar", disse a especialista em nutrição esportiva Anna Grifols à BBC News Mundo. "As bebidas com eletrólitos foram formuladas para repor o que se perde com a transpiração."

Então, que critérios devemos seguir na hora de escolher? Quando é melhor tomar uma bebida com sais, e quando é suficiente tomar um copo de água da torneira?

O que são eletrólitos

A nutricionista esportiva Anna Grifols diz que, se não estamos praticando atividade física, a água é suficiente Crédito: Anna Grifols

"Os eletrólitos são minerais que, ao se dissolverem na água - no nosso sangue e em outros fluidos corporais - se carregam eletricamente e permitem ao nosso corpo realizar funções vitais", explicou à BBC News Mundo Laura Jorge, fundadora e diretora dos Centros de Nutrição, Psicologia e Saúde Laura Jorge.

"Entre eles, estão sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e fosfato."

"Os eletrólitos ajudam a regular o balanço de líquidos", prossegue Jorge. "O sódio fora da célula e o potássio dentro."

"Eles também permitem a transmissão de impulsos nervosos - o cálcio, sódio e potássio facilitam a contração e relaxamento muscular." "E contribuem para manter o PH do sangue estável."

Quando os eletrólitos precisam ser repostos

Os eletrólitos são necessários quando dois fatores se combinam: a atividade física e o calor Crédito: Getty Images

O íon que mais se perde quando transpiramos é o sódio, explica Grifols. É por isso que quando fazemos esforço contínuo ou em condições de muito calor, repor o sódio "favorece a hidratação", explica.

"Caso contrário, você pode se desidratar, mesmo bebendo água." O grau de atividade física que você está fazendo e as condições ambientais são bons parâmetros a ser seguidos para que você saiba que tipo de hidratação é mais adequada ao seu caso.

Laura Jorge disse que, para sessões de menos de uma hora e de baixa intensidade, a água é suficiente.

Mas, quando o corpo começa a perder mais líquido e sais, é melhor fazer ajustes.

No inverno, muitas pessoas conseguem treinar até uma hora e meia apenas com água; já no verão ou em ambientes muito úmidos, a partir de 45 minutos já ajuda acrescentar eletrólitos, porque o suor se intensifica, explicou Grifols.

E certos tipos de pessoas se beneficiam mais ao repor sais durante o exercício: "Se você tem o suor 'muito salgado' — vai notar pelas manchas brancas na roupa ou na pele —, repor sódio ajuda a manter o desempenho, evitar cãibras e prevenir quedas de pressão e fadiga. Em esportes de resistência, como corridas longas, ciclismo ou triatlo, a atenção aos sais deve ser ainda maior", disse Jorge.

A intensidade do treino também é fundamental, segundo a especialista: se a sessão dura entre 1 e 2 horas e é de intensidade moderada ou alta, as bebidas isotônicas funcionam bem (porque fornecem água, sódio e uma quantidade moderada de carboidratos).

Se o esforço ultrapassa 2 horas ou é muito intenso, é recomendável buscar uma bebida com mais carboidratos, que ajude a manter o fornecimento de eletrólitos. Já em treinos leves, mas sob calor extremo, é melhor optar por uma bebida com pouco carboidrato, mas com quantidade suficiente de sódio.

Precauções

O consumo excessivo de bebidas isotônicas pode desregular o corpo, segundo as especialistas Crédito: Getty Images

Especialistas aconselham, por outro lado, que tomar bebidas com eletrólitos "porque sim" pode trazer efeitos indesejados. Laura Jorge explica quais são os principais riscos de se abusar delas - especialmente as industrializadas.

"O excesso de sódio pode elevar a pressão em pessoas sensíveis e favorecer a retenção de líquidos, o excesso de açúcar adiciona calorias e picos de glicose, e um desequilíbrio de minerais - muito sódio e pouco potássio - afeta a função muscular e cardíaca", diz Jorge.

Finalmente, fórmulas muito concentradas podem causar indigestão se ingeridas muito rapidamente ou sem ser diluídas, ela explica.

Também é importante levarmos em conta que já ingerimos muitos desses eletrólitos quando nos alimentamos, especialmente o sódio, presente em excesso em comidas salgadas e alimentos ultraprocessados.

Segundo Grifols, em pessoas sem patologias renais, o próprio organismo é capaz de manejar as quantidades extras de sódio. Mas para muitos, o excesso desse mineral pode trazer riscos.

Aqui, a recomendação dos especialistas é que cozinhemos mais em casa, evitemos alimentos ultraprocessados e tomemos bebidas com sais quando realmente precisamos delas: em condições de calor e umidade - quando nossa transpiração aumenta - ou em sessões de exercício mais longas e intensas.

Alternativas caseiras

Você talvez nunca imaginasse que um caldo pudesse hidratar, mas é uma ótima opção se você pratica exercícios de longa duração e se cansa do sabor doce Crédito: Getty Images

Apesar das várias opções de bebidas para hidratação à venda no mercado, é possível que você já tenha no armário os ingredientes de que precisa para repor seus níveis de eletrólitos.

Anna Grifols diz à BBC Mundo que quem procura hidratação com sal e sem carboidratos pode fazer um caldo de verduras caseiro salgado para ingestão durante sessões prolongadas de exercícios.

Quem precisa de água, sais e carboidratos em uma só garrafa pode seguir uma receita ainda mais fácil, diz.

Em uma garrafa de um litro, adicione 950 ml de água, duas gramas de sal e entre 50 e 70 gramas de açúcar.

"O açúcar de mesa, sacarose, combina frutose e glicose, e funciona bem durante exercícios", explica.

"Você pode acrescentar sabor adicionando suco de limão siciliano, limão taiti, laranja ou abacaxi."

