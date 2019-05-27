Home
>
Mundo
>
Dono de 15% da Renault, governo francês diz estudar 'com interesse' fusão com Fiat

Dono de 15% da Renault, governo francês diz estudar 'com interesse' fusão com Fiat

Como o governo francês possui 15% das ações da Renault, existe a expectativa de que o Executivo da Itália busque adquirir alguma participação na nova empresa