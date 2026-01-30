Home
Diplomatas devem mais de R$ 1 bilhão em taxas de congestionamento não pagas em Londres; veja onde Brasil está na lista

Taxas são cobradas de motoristas no centro de Londres para poder dirigir veículos não elétricos entre 7h e 18h nos dias úteis e do meio-dia às 18h nos finais de semana e feriados

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:09

Imagem BBC Brasil
Os diplomatas devem um total de 164.621.750 de libras, ou R$ 1,1 bilhão, aproximadamente Crédito: BBC/Harry Low

Diplomatas deixaram de pagar mais R$ 1 bilhão em taxas de congestionamento em Londres até setembro de 2025.

Taxas são cobradas de motoristas no centro de Londres para poder dirigir veículos não elétricos entre 7h e 18h nos dias úteis e do meio-dia às 18h nos finais de semana e feriados

Foram 165 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão), conforme os números divulgados pelo órgão responsável pela gestão do sistema de transporte público na cidade, o Transport for London (TfL).

Desde 2003 Londres cobra uma espécie de pedágio urbano de quem circula na região central.

O valor hoje é de 18 libars (R$ 128,50) para veículos não elétricos que trafegam na área entre 7h e 18h em dias úteis e do meio-dia às 18h nos finais de semana e feriados. Há multa de 180 libras (R$ 1285) caso a taxa não seja paga.

A lista do TfL reúne 146 embaixadas e alto-comissariados com dívidas em aberto. A maior é a da embaixadas dos Estados Unidos, de 15,9 milhões de libras (R$ 113,3 milhões), seguida pela da China (11,5 milhões de libras, ou R$ 81,9 milhões), do Japão (10,9 milhões de libras, ou R$ 77,8 milhões) e da Índia (10,1 milhões de libras, ou R$ 72 milhões).

Os países com menores débitos em aberto são Indonésia (90 libras, ou R$ 642,60), Togo (120 libras, ou R$ 856,80) e Países Baixos e Peru (ambos com 180 libras, ou R$ 1.285).

O Brasil aparece mais próximo do fim da lista, na 113ª posição, com uma dívida de 11,1 mil libras, ou R$ 79,2 mil. A BBC News Brasil procurou o Itamaraty e aguarda posicionamento para atualizar este texto.

Imagem BBC Brasil
O custo de dirigir no centro de Londres subiu para 18 libras em janeiro Crédito: Getty Images

Os EUA argumentam que não têm obrigação de pagar o pedágio. Um porta-voz da embaixada americana em Londres afirmou que "a nossa posição é que a taxa de congestionamento é um imposto do qual as missões diplomáticas estão isentas".

O Transport for London (TfL), por sua vez, diz que "os diplomatas estrangeiros e o pessoal consular não estão isentos do pagamento da taxa de congestionamento".

Os números foram divulgados por meio da lei de acesso à informação inglesa e abrangem o período entre 2003 — quando a taxa era de 5 libras (R$ 35,70) — e 30 de setembro de 2025, quando o valor havia subido para 15 libras (R$ 107,10).

A embaixada da Arábia Saudita pagou o maior número (47.538) de tarifas diárias entre 2017 e 2025. No entanto, ainda deve à TfL 260.560 libras (R$ 1,8 milhão).

As embaixadas do Egito (37.117) e do Catar (33.887) pagaram o segundo e terceiro maior volume de taxas, e ainda devem 244.000 libras (R$ 1,7 milhão) e 48.620 libras (R$ 347,1 mil), respectivamente.

Já os EUA pagaram apenas 76 durante o mesmo período.

Um porta-voz da embaixada dos EUA afirmou: "De acordo com o direito internacional, conforme refletido na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, nossa posição é que a taxa de congestionamento é um imposto do qual as missões diplomáticas estão isentas".

"Nossa posição de longa data é compartilhada por muitas outras missões diplomáticas em Londres."

Um porta-voz da TfL afirmou: "Continuamos a cobrar todas as taxas de congestionamento não pagas e multas relacionadas."

Veja o ranking e a posição do Brasil:

1) Embaixada dos EUA: 15.857.775,00 libras (R$ 113.224.513,50)

2) Embaixada da República Popular da China: 11.489.780,00 libras (R$ 82.037.029,20)

3) Embaixada do Japão: 10.932.048,00 - (R$ 78.054.822,72)

4) Escritório do Alto Comissariado para a Índia: 10.070.585,00 libras (R$ 71.903.976,90)

5) Alto Comissariado da República Federal da Nigéria: 9.383.075,00 libras (R$ 66.995.155,50)

6) Embaixada da Federação Russa: 6.143.715,00 libras (R$ 43.866.125,10)

7) Embaixada da República da Polônia: 6.117.550,00 libras (R$ 43.679.307,00)

8) Alto Comissariado da República do Gana: 5.655.045,00 libras (R$ 40.377.021,30)

9) Embaixada da República do Cazaquistão: 5.588.665,00 libras (R$ 39.903.068,10)

10) Embaixada da República Federal da Alemanha: 4.824.040,00 libras (R$ 34.443.645,60)

(...)

112) Embaixada da República da Macedônia do Norte: 14.530,00 libras (R$ 103.744,20)

113) Brasil: 11.100,00 libras (R$ 79.254,00)

