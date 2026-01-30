Mundo

As cidades fantasmas do petróleo na Venezuela à espera do plano de Trump: 'Você não vê crianças na rua. Eu morava com nove parentes, todos foram embora'

Em meio a bombas e plataformas de petróleo enferrujadas, antigas cidades petrolíferas da Venezuela depositam suas esperanças em investimentos dos EUA

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:09

Carlos Rodríguez (à direita) diz que receberia com bons olhos o investimento dos Estados Unidos e os empregos que ele poderia gerar para seus filhos Crédito: BBC

Com suas organizadas fileiras de casas, marcadas por gramados e varandas, Miraflores poderia ser confundida com um típico subúrbio dos Estados Unidos.

Mas Miraflores está localizada no coração da indústria petrolífera da Venezuela, na Costa Leste do Lago de Maracaibo. E esse bairro tranquilo, aliás, já ajudou a transformar o país em um dos mais ricos da América Latina. Era um símbolo da prosperidade nacional.

Essa já foi uma das bacias petrolíferas mais produtivas do mundo e, junto com a cidade de Maracaibo, do outro lado do lago, é vista como peça-chave do plano do presidente americano, Donald Trump, para atrair empresas americanas a investir US$ 100 bilhões (cerca de R$ 530 bilhões) na reconstrução da indústria energética venezuelana. O país tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, estimadas em cerca de 303 bilhões de barris. O Brasil, a título de comparação, tem 16 bilhões de barris, segundo dados da Opec.

Mas por ora, a região ao redor do Lago de Maracaibo é um lembrete contundente de quanto a fortuna do país declinou ao longo das décadas.

Há bombas e plataformas de petróleo espalhadas por toda parte — em esquinas, nos campos ao redor e emergindo do lago. Embora algumas tenham sido recentemente pintadas de amarelo, azul e vermelho, as cores da bandeira nacional, e continuem em operação, muitas outras não se movem há anos, enferrujam e se deterioram.

Bombas de petróleo são uma visão comum entre as casas e nas esquinas de ruas residenciais Crédito: BBC

A decadência é evidente em cerca de 20 "campos petrolíferos" em estilo americano nas margens do lago, construídos originalmente por empresas internacionais para abrigar seus funcionários, após a exploração comercial do petróleo venezuelano decolar nos anos 1920.

As gigantes do setor como a Standard Oil of New Jersey (que depois se tornou a Exxon), a Chevron e a Shell investiram pesadamente em Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela. O dinheiro do petróleo transformou antigas vilas de pescadores em comunidades prósperas, com hospitais, escolas e clubes sociais.

Em Miraflores, que abrigava os principais executivos do setor, muitas casas foram saqueadas e hoje estão abandonadas, com as janelas quebradas e a fiação arrancada.

Gladysmila Gil se mudou para um bairro mais modesto nas proximidades em 1968 com o marido, já falecido, que trabalhava na indústria do petróleo e recebeu a casa.

"Quando nos mudamos para esta casa, ela estava em boas condições", lembra, sentada em uma cadeira gasta e olhando a tinta rosa descascando das paredes.

"Se ficávamos doentes, íamos ao hospital e éramos atendidos. O lixo era recolhido dia sim, dia não, e não tínhamos essas quedas de energia", acrescenta, ao falar do declínio econômico vivido pela Venezuela nos últimos 13 anos.

Hoje, o lixo é recolhido apenas de forma esporádica e, apesar das reservas de petróleo, a região foi atingida por uma grave crise energética na última década, com apagões quase diários.

Gladysmila Gil diz que há um grande contraste entre o bairro hoje e a época em que se mudou para lá, há quase 60 anos Crédito: BBC

Um sistema de metrô leve inacabado, envolto em acusações de corrupção, um hospital central sucateado, descrito pelos pacientes como "um inferno" e a desigualdade crescente fazem do local um microcosmo do país. O Produto Interno Bruto (PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas) da Venezuela caiu mais de 70% desde que Nicolás Maduro se tornou presidente, em 2013.

"Você não vê crianças nessas ruas, não há jovens. Eu costumava viver aqui com nove parentes, e todos foram embora", diz José Gregorio Martínez, 64, filho de um ex-trabalhador do petróleo, sentado na varanda de casa.

Lutando contra as lágrimas, o professor aposentado explica que só sobrevive graças ao dinheiro enviado por parentes do exterior. Sua pensão estatal mensal é de US$ 2,80 (cerca de R$ 14,78) e não cobre nem as necessidades básicas.

Gil e Martínez recordam o que consideram os anos dourados e não estão sozinhos na esperança de que novos investimentos de empresas dos EUA transformem suas vidas.

Nos anos 1970, a Venezuela chegou a produzir até 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, mais de 7% da produção global.

Na época, a produção era administrada por uma rede de empresas estrangeiras, muitas delas dos EUA, que operavam sob concessões governamentais, até que o setor foi nacionalizado em 1976 e assumido pela estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A)

Uma casa típica de um 'campo petrolífero' construída para trabalhadores da indústria Crédito: BBC

Sucateamento do setor

A indústria continuou a formar a espinha dorsal da economia do país, se beneficiando dos altos preços do petróleo nos anos 1970. Quando os preços caíram nos anos 1980 e a Venezuela entrou em crise econômica, a realidade se impôs. Houve protestos quando o governo introduziu medidas de austeridade para tentar equilibrar as contas.

Nos anos 1990, reformas abriram espaço para o investimento estrangeiro e, em 1999, o país ainda produzia cerca de 3,2 milhões de barris por dia, aproximadamente metade deles no estado de Zulia, a região ao redor do Lago de Maracaibo.

Então, veio a ascensão do Chavismo, uma ideologia nacionalista e antiamericana criada pelo antecessor de Maduro, Hugo Chávez.

Ele se tornou presidente em 1999, quando os preços do petróleo voltavam a subir, o que permitiu ao governo financiar grandes programas sociais destinados a tirar milhões da pobreza.

Mas, no fim de 2025, a produção de óleo havia caído para cerca de 860 mil barris por dia, menos de 1% da produção mundial de óleo bruto. A título de comparação, o Brasil produz cerca de 3,7 milhões de barris por dia.

Muitos apontam 2022 como um ponto de virada da indústria venezuelana, quando uma greve de petroleiros contra o governo Chávez foi seguida por uma grande reestruturação da PDVSA. É amplamente divulgado que até 22 mil pessoas foram demitidas.

"Você não pode perder 22 mil técnicos em uma empresa e esperar que nada aconteça", diz Jorge, nome fictício, que foi demitido na época. Ele diz que a reformulação buscou alinhar a empresa a prioridades políticas, e grande parte da gestão que resistiu, acabou perdendo o emprego.

Em 2007, o setor petrolífero foi transformado novamente, quando o governo Chávez assumiu o controle da indústria.

Algumas empresas estrangeiras permaneceram sob novas parcerias lideradas pelo Estado, enquanto outras, como a ExxonMobil, deixaram o país, e o declínio do setor se acelerou.

Grande parte da antiga infraestrutura petrolífera no Lago de Maracaibo e em seu entorno entrou em estado de deterioração Crédito: BBC

A má gestão e a corrupção têm sido problemas graves no setor, mas o governo atribui veementemente a queda às sanções dos EUA.

Amplas sanções econômicas foram impostas em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, em resposta ao que o governo americano classificou como "graves violações de direitos humanos… estabelecimento de uma Assembleia Constituinte ilegítima, que usurpou o poder da Assembleia Nacional democraticamente eleita… corrupção pública desenfreada" e "perseguição e violência contra a oposição política".

O ponto de virada para os EUA aconteceu no início de janeiro deste ano (2026), quando militares americanos capturaram Nicolás Maduro em seu complexo em Caracas e o levaram a Nova York para responder a acusações de narcoterrorismo, que ele nega.

Trump afirmou que os EUA iriam "administrar" a Venezuela e controlar a venda de seu petróleo sancionado "indefinidamente", mas uma aliada de Maduro, Delcy Rodríguez, assumiu desde então o controle do governo, das Forças Armadas e das instituições do país.

Enquanto exige de forma desafiadora a libertação de Maduro, que afirma ter sido "sequestrado", Rodríguez cooperou com o governo Trump para reformar a legislação e permitir que as empresas petrolíferas estrangeiras e locais voltem a operar campos de petróleo, por meio de um novo modelo de contrato.

O Parlamento venezuelano, dominado por aliados de Maduro, aprovou essa mudança significativa na quinta-feira (29/1).

Muitos em Maracaibo estão otimistas com a possibilidade de investimento dos EUA.

Manchas de óleo podem ser vistas na água do Lago de Maracaibo Crédito: BBC

"Seria melhor, porque haveria trabalho, e nossos filhos não precisariam recorrer à pesca. Eles poderiam ter um futuro", diz Carlos Rodríguez. Hoje, já perto dos 30 anos, ele trabalha nessas águas desde a adolescência.

Ao arrastar para o lago o barco coberto de óleo, a vista impressiona. A beleza do céu contrasta fortemente com a água, por vezes azul, mas com frequência de um verde opaco devido às cianobactérias ou escurecida pelo petróleo. É fácil ver o óleo na superfície e, quando mergulho a mão, ela sai manchada de petróleo.

"Está piorando a cada dia. Verde, preta, oleosa", reclama Rodríguez. "E há menos peixes." Naquela manhã, ele não pescou nenhum.

Ele espera que, se as empresas petrolíferas internacionais retornarem, ajudem a limpar o lago.

Outros são cautelosos. "Não temos problema com [empresas estrangeiras] vindo explorar nossos recursos, perfurar poços e criar empregos", diz outro pescador, José Luzardo. "Mas não queremos ser colônia de ninguém."

Ele é um aliado fiel de Maduro, mas admite que tanto sua família quanto seus colegas passam por dificuldades.

Trump "pode vir, mas tem de nos pagar pelo petróleo… o petróleo pertence à Venezuela, pertence a todos os venezuelanos", diz, enquanto se prepara para zarpar.

Muitos outros — em especial os que se opõem ao governo — evitam falar de política por medo de represálias.

Mais tarde, o som das ondas do lago batendo na lateral da casa de Luzardo compete com o chiado do óleo quente. Em uma cozinha de paredes nuas, sem reboco, um grupo de mulheres frita os poucos peixes pescados naquela manhã. Luzardo diz que tiveram sorte. Às vezes, eles voltam para casa sem nada. Nesses dias, vão dormir com fome.

null Crédito: BBC

Tanto o governo quanto a oposição concordam sobre a necessidade de investimento.

Juan Romero, deputado que representa Zulia e líder local do partido governista PSUV, afirma que essa é a chave para a retomada do setor.

"No lago de Maracaibo, há aproximadamente 13 mil poços que poderiam ser recuperados, e existem reservas de 26 bilhões de barris de petróleo", diz Romero.

Com a retirada das sanções dos EUA, ele acredita que o "estrangulamento econômico" do setor chegará ao fim e que a Venezuela conseguirá atrair capital estrangeiro.

Mas analistas alertam que pode levar uma década e centenas de bilhões de dólares para restaurar a antiga produção do país. Além disso, os gigantes do setor permanecem cautelosos. O presidente-executivo da ExxonMobil, Darren Woods, classificou a Venezuela como "não investível" em seu estado atual.

Falando em uma reunião de cúpula na Casa Branca após a remoção de Maduro, Woods observou que a ExxonMobil teve seus ativos confiscados na Venezuela duas vezes, "então é possível imaginar que entrar pela terceira vez exigiria mudanças bastante significativas". Sem um novo arcabouço legal e proteções mais fortes para investidores, advertiu, os bilhões de dólares necessários para a reestruturação não se materializarão.

Ainda assim, para muitos em Maracaibo, permanece a esperança de que o investimento e a prosperidade retornem.

Entre eles está José Rodas, 93, trabalhador aposentado do setor petrolífero que ainda possui um Dodge Dart de edição especial, um "carrão" americano clássico comprado durante o boom do petróleo nos anos 1970.

"As coisas ficaram mais difíceis", diz. "No passado, a vida era mais fácil. Tínhamos conforto."

Ele faz referência ao "comissariado", um departamento central dentro dos campos petrolíferos que não apenas fornecia alimentos subsidiados, mas também cuidava da manutenção das casas dos trabalhadores, com novas demãos de tinta e lâmpadas novas.

Hoje, o "carrão" estacionado em sua varanda abandonada parece uma relíquia desbotada daquela vida passada.

