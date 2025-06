Mundo

Diddy admite abuso, mas será o suficiente para condená-lo?

Especialistas jurídicos dizem que o depoimento de testemunhas-chave tem ajudado a promotoria a construir um argumento convincente, mas não garante a condenação de Diddy em todas as acusações

Aqui estão alguns pontos-chave do caso e as potenciais fragilidades nos argumentos da promotoria. >

Cassie e 'Jane' ajudaram a construir o argumento de tráfico sexual

Uma das evidências mais fortes inclui uma gravação de vídeo de Diddy batendo em Cassie no corredor de um hotel durante um desses encontros sexuais, e o depoimento do segurança do hotel, que disse que o rapper ofereceu a ele dinheiro para se livrar das fitas de gravação. >

Existência de uma "empresa criminosa"

Diddy enfrenta uma acusação igualmente séria de extorsão, com os promotores alegando que ele contava com a lealdade de seus funcionários para comandar uma "empresa criminosa" e facilitar os abusos de mulheres, além de encobrir suas condutas.>

O governo também acusou Diddy the usar essa organização criminosa para cometer um incêndio. Em depoimento, o rapper Kid Cudi disse que Diddy colocou fogo em seu Porsche porque estava furioso sobre seu relacionamento com Cassie. >

Segundo Biedel, pode ser mais fácil para os promotores provarem os elementos de tráfico sexual do que os de extorsão, por causa das inúmeras partes técnicas do estatuto de extorsão, incluindo o envolvimento de outras pessoas e entidades.>

A defesa: será que Diddy vai depor?

No depoimento de "Jane", por exemplo, tentaram retratá-la como alguém que, em certos momentos, aparecia agir com autonomia no relacionamento com Diddy, explicou o advogado Mitchell Epner. >