Crocodilo mata pastor durante batismo em lago da Etiópia

Os crocodilos não têm predadores naturais por estarem no topo da cadeira alimentar; a maioria vive nas margens de rios Crédito: MartinStr | Pixabay

Um crocodilo atacou e matou um pastor protestante que realizava um batismo de fiéis no Lago Abaya, em Arba Minch, no sul da Etiópia, no domingo (3). Segundo a BBC, Docho Eshete conduzia a cerimônia para cerca de 80 pessoas quando o animal pulou da água e avançou em direção ao líder religioso. O pastor morreu depois de ser mordido pelo crocodilo nas pernas, costas e mãos.

"Ele batizou a primeira pessoa e passou para a seguinte. De repente, um crocodilo pulo do lago e agarrou o pastor", afirmou à reportagem da BBC Ketema Kairo, que presenciou o ataque.

Segundo o policial Eiwnetu Kanko, pescadores e moradores não tiveram tempo de salvar Eshete. Eles conseguiram apenas usar redes de pesca para impedir que o réptil levasse o corpo do pastor para o fundo do lago. O animal fugiu.