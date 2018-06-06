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Ataque

Crocodilo mata pastor durante batismo em lago da Etiópia

Docho Eshete foi atacado nas pernas, costas e mãos quando conduzia cerimônia na cidade de Arba Minch

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 21:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 21:44
Os crocodilos não têm predadores naturais por estarem no topo da cadeira alimentar; a maioria vive nas margens de rios Crédito: MartinStr | Pixabay
Um crocodilo atacou e matou um pastor protestante que realizava um batismo de fiéis no Lago Abaya, em Arba Minch, no sul da Etiópia, no domingo (3). Segundo a BBC, Docho Eshete conduzia a cerimônia para cerca de 80 pessoas quando o animal pulou da água e avançou em direção ao líder religioso.  O pastor morreu depois de ser mordido pelo crocodilo nas pernas, costas e mãos.
"Ele batizou a primeira pessoa e passou para a seguinte. De repente, um crocodilo pulo do lago e agarrou o pastor", afirmou à reportagem da BBC Ketema Kairo, que presenciou o ataque.
Segundo o policial Eiwnetu Kanko, pescadores e moradores não tiveram tempo de salvar Eshete. Eles conseguiram apenas usar redes de pesca para impedir que o réptil levasse o corpo do pastor para o fundo do lago. O animal fugiu.
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