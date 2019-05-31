Home
>
Mundo
>
Crianças ficam em coma após pula-pula voar com o vento na Rússia

Crianças ficam em coma após pula-pula voar com o vento na Rússia

Os pais começam a correr para segurar o pula-pula e só conseguem alcançar as crianças quando o brinquedo cai no meio de uma rodovia