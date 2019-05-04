Home
Coreia do Sul diz estar 'muito preocupada' com lançamento de mísseis

De acordo com o Comando Conjunto da Coreia do Sul, a Coreia do Norte lançou mísseis de curto alcance no Mar Leste da península coreana