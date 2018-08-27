Coreia do Norte libertará turista japonês preso no país, afirma agência

Líder da Coreia, Kim Jong-un Crédito: Reprodução

A Coreia do Norte libertará por razões humanitárias um turista japonês preso em seu território, anunciou a agência oficial norte-coreana KCNA.

Tomoyuki Sugimoto, que visitou recentemente a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) como turista japonês, foi colocado sob o controle da instituição competente para uma investigação de seu delito, cometido contra a lei de RPDC, indicou no domingo, 26, a KCNA, citando o nome oficial do regime.

Não há muitas informações sobre Sugimoto. Os veículos de comunicação japoneses afirmaram que se trata de um cinegrafista que havia se mudado para a Coreia do Norte como parte de uma viagem organizada por uma empresa estrangeira.

Ele é suspeito de filmar em uma instalação militar no Porto de Nampo, oeste do país, segundo fontes governamentais japonesas citadas pela imprensa local.

Ainda não se sabe se Sugimoto é culpado e a agência não detalhou quando ele poderia ser libertado. As instituições competentes da RPDC decidiram perdoá-lo com clemência e expulsá-lo da RPDC por razões humanitárias, indicou a KCNA. O ministro japonês das Relações Exteriores não quis comentar o caso.

Frequentemente Pyongyang prende estrangeiros sob acusações de espionagem para utilizá-los com fins diplomáticos. Três americanos foram libertados em maio em razão de uma visita à Coreia do Norte do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.