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Após 2 anos de suspensão

Coreia do Norte anuncia retomada de diálogo de reaproximação com Sul

Regime de Kim Jong-un indica abertura de canal de comunicação com sul-coreanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 11:02

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 11:02

Crédito: Pixabay
A Coreia do Norte anunciou que restabelecerá o canal direto de comunicação intercoreano nesta quarta-feira, após dois anos de suspensão dessa via de diálogo. O anúncio foi feito um dia depois de a Coreia do Sul propor manter conversas de alto nível com Pyongyang na próxima terça-feira na cidade de Panmunjom  cidade na fronteira onde se firmou o acordo de cessar-fogo entre as duas Coreias no fim da guerra (1950-1953).
Além disso, o líder norte-coreano Kim Jong-un saudou o apoio de seu vizinho do Sul à sua oferta de paz feita durante um pronunciamento de Ano Novo, indicou um alto dirigente norte-coreano. Em seu discurso no primeiro dia de 2018, Kim alertou que tinha o "botão nuclear" às suas ordens, mas adotou um tom conciliatório com Seul.
O líder da Coreia do Norte celebrou a atitude do presidente sul-coreano Moon Jae-In depois que ele apoiou sua proposta para melhorar as relações intercoreanas e sua sugestão de que a Coreia do Norte poderia participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, informou Ri Son-Gwon, o chefe do Comitê Norte-coreano para a reunificação da Coreia, falando à tv estatal norte-coreana.
"De acordo com uma decisão da liderança, vamos estabelecer um contato próximo à Coreia do Norte, de forma sincera e fiel", disse Ri Son-Gwon, citado pela agência sul-coreana Yonhap.
O objetivo do encontro na próxima terça-feira é, além da participação da Coreia do Norte no evento esportivo, abordar "outros assuntos de interesse mútuo para melhorar as relações coreanas", explicou o ministro sul-coreano da Unificação, Cho Myoung-gyong.

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