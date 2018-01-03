Coreia do Norte anuncia retomada de diálogo de reaproximação com Sul

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A Coreia do Norte anunciou que restabelecerá o canal direto de comunicação intercoreano nesta quarta-feira, após dois anos de suspensão dessa via de diálogo. O anúncio foi feito um dia depois de a Coreia do Sul propor manter conversas de alto nível com Pyongyang na próxima terça-feira na cidade de Panmunjom  cidade na fronteira onde se firmou o acordo de cessar-fogo entre as duas Coreias no fim da guerra (1950-1953).

Além disso, o líder norte-coreano Kim Jong-un saudou o apoio de seu vizinho do Sul à sua oferta de paz feita durante um pronunciamento de Ano Novo, indicou um alto dirigente norte-coreano. Em seu discurso no primeiro dia de 2018, Kim alertou que tinha o "botão nuclear" às suas ordens, mas adotou um tom conciliatório com Seul.

O líder da Coreia do Norte celebrou a atitude do presidente sul-coreano Moon Jae-In depois que ele apoiou sua proposta para melhorar as relações intercoreanas e sua sugestão de que a Coreia do Norte poderia participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, informou Ri Son-Gwon, o chefe do Comitê Norte-coreano para a reunificação da Coreia, falando à tv estatal norte-coreana.

"De acordo com uma decisão da liderança, vamos estabelecer um contato próximo à Coreia do Norte, de forma sincera e fiel", disse Ri Son-Gwon, citado pela agência sul-coreana Yonhap.