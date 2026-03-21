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Conhece Chuck Norris pelos memes, mas nunca viu um filme dele? Você não está sozinho

Chuck Norris virou, sem querer, uma fonte de humor viral online por causa de sua fama de durão nos filmes.

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:34

null Crédito: Getty Images

Chuck Norris sempre será lembrado por suas icônicas performances no cinema e na televisão, como a do xerife justiceiro em Walker, Texas Ranger ou na série de filmes sobre Braddock. Mas muitos jovens só conhecem o ator — cuja morte foi anunciada na sexta-feira (20/3) — por seu papel como protagonista em milhares de memes.

Originados em fóruns de discussão no início dos anos 2000, os memes de "Chuck Norris Facts" ("Fatos sobre Chuck Norris") viraram quase que um novo gênero de piadas na década de 2010. Eles retratavam o ator, em tom de brincadeira, como sobre-humano, aterrorizante e divino.

Alguns exemplos:

"Chuck Norris consegue passar em um teste de visão de olhos fechados"

"Quando o Hulk fica muito irritado, ele se transforma em Chuck Norris"

"A gripe precisa tomar uma injeção de Chuck Norris uma vez por ano"

"Chuck Norris não liga o chuveiro, ele fica encarando o chuveiro até que o chuveiro comece a chorar"

O ator de 86 anos morreu na quinta-feira após ser internado em um hospital no Estado do Havaí. Em um comunicado publicado online na sexta-feira, sua família disse que queria manter as circunstâncias de sua morte "privadas".

"Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele", escreveram.

Greta Norris, neta do ator, prestou homenagem ao avô nas redes sociais com uma menção à fama que Norris conquistou na internet.

"Todos vocês conheciam Chuck Norris como o homem que contou até o infinito duas vezes, o homem que foi mordido por uma cobra e a cobra morreu", disse ela. "O mundo realmente perdeu um ícone e eu perdi meu avô."

De onde surgiram os memes de Chuck Norris?

Steven Goodwin, de 64 anos, fã de memes, diz que as piadas sobre Chuck Norris existem há anos, e que começaram ainda durante o auge da carreira de Norris.

Nas décadas de 1970 e 80, ele se consolidou como astro de ação com filmes como Braddock - O Super Comando e O Voo do Dragão, esse último de Bruce Lee. Mas os memes na internet garantiram que ele permanecesse uma força cultural viva muito depois de seus últimos créditos em filmes.

"Eles estavam em todos os lugares", disse Goodwin sobre as piadas online. "Chuck Norris fazia tudo melhor do que todo mundo. Ele era mais forte, mais rápido, mais durão."

Mas muitos jovens dizem que só conhecem os memes, sem ter nenhum outro contexto sobre Norris.

"Sinto que, para a maior parte da minha geração, o formato de meme 'Chuck Norris é assim' era praticamente tudo o que sabíamos sobre ele", disse Sam Smith, de 25 anos.

"Ele se encaixava no estereótipo de astro de ação masculino... Tenho quase certeza de que nenhum de nós conseguiria citar um filme em que ele atuou."

Os memes de Chuck Norris se espalharam rapidamente nos primórdios das redes sociais, nos anos 2000.

"Esses memes eram onipresentes", disse Surabi Rao, de 27 anos.

"Não importava qual plataforma de mídia social eu acessasse, sempre havia alguém postando esses memes nos comentários... Eu ria, mesmo sem ter a menor ideia de quem era Chuck Norris."

Fotos de Norris com uma expressão ameaçadora no rosto e textos em letras brancas sobrepostas proliferaram no Facebook e no X (Twitter, na época), onde foram amplamente compartilhadas.

"Quando aprendemos sobre a rotação da Terra, se dizia que a Terra girava porque Chuck Norris corria demais", disse Ayan Kazi, de 27 anos. Ele disse que tinha visto os memes no ensino fundamental, mas "nunca soube quem era Chuck Norris".

Embora os memes não sejam mais onipresentes nas redes sociais, em alguns cantos da internet eles ainda estão vivos.

Uma página do Facebook chamada "Chuck Jokes" tem 279 mil seguidores e é abastecida diariamente com conteúdo sobre Chuck Norris, principalmente memes.

Depois de fazer a transição da tradição oral para os primeiros memes da internet, as piadas sobre Chuck Norris agora estão recebendo tratamento de inteligência artificial.

"Chuck Norris consegue enviar mensagens de texto em um telefone de disco", diz um meme que a página publicou na quinta-feira (19/3), antes do anúncio da morte do ator. Junto com ela, há uma imagem gerada por inteligência artificial de Norris segurando um telefone de disco.

O próprio Norris parecia estar ciente de seu lugar controverso, embora lendário, na cultura pop, e até mesmo zombou das piadas e memes, lendo-os em voz alta durante entrevistas e rindo junto.

Em um vídeo famoso, Norris descreve o momento em que estava acariciando um tigre de Bengala. De repente, ele disse, ouviu-se um rosnado.

"O treinador do tigre disse: 'Levante-se bem devagar e se afaste'", contou Norris. "Então o tigre fez isso. Ele se levantou lentamente e se afastou."

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