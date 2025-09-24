Home
'Comportamento dele é ruim para democracia', diz Lula sobre ter associado Trump com fascismo

Presidente brasileiro concedeu entrevista exclusiva à BBC News Brasil na manhã de quarta-feira (17/9) no Palácio do Planalto.

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:00

Em entrevista exclusiva à BBC News Brasil e à BBC News na manhã de quarta-feira (17/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre sua relação com seu homólogo norte-americano, Donald Trump.

"Os dois presidentes dos dois países não precisam estar ideologicamente afinados [...] Ele pode ter uma simpatia pelo Bolsonaro, mas eu sou o presidente e ele tem que negociar com o Brasil. É assim que dois chefes de Estado se comportam", afirmou.

Ao ser questionado se arrependia-se de ter associado Trump ao fascismo, Lula respondeu: 'Veja bem o comportamento dele...ele tem tido um comportamento muito ruim para a democracia e apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro".

Confira trechos da entrevista no vídeo.

