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Alerta

Companhias aéreas mudam rotas por causa do aumento das tensões com EUA

Elas passaram a redirecionar seus voos para evitar áreas próximas ao Estreito de Ormuz, local onde supostamente o Irã teria derrubado um drone americano na madrugada de quinta-feira.

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 12:29

Publicado em 

21 jun 2019 às 12:29
Grandes companhias aéreas do mundo passaram a redirecionar seus voos para evitar áreas próximas ao Estreito de Ormuz, local onde supostamente o Irã teria derrubado um drone americano na madrugada de quinta-feira. A República Islâmica afirma que, na verdade, aeronave estava em seu território de maneira desautorizada.
Os Estados Unidos alertaram que aviões comerciais poderiam ser atacados por engano se sobrevoassem a região. As companhias Qantas, British Airways, KLM e Lufthansa já estão seguindo a orientação.
As tensões entre os dois países aumentaram na madrugada desta sexta-feira, quando o presidente americano, Donald Trump, autorizou o ataque ao Irã, embora tenha recuado da decisão. O comandante da Guarda Revolucionária da República Islâmica, general Hossein Salami, declarou que o país não tem "qualquer intenção de guerra", mas que está "totalmente pronto para a guerra". (Com informações da Associated Press)

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