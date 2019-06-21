Companhias aéreas mudam rotas por causa do aumento das tensões com EUA

Grandes companhias aéreas do mundo passaram a redirecionar seus voos para evitar áreas próximas ao Estreito de Ormuz, local onde supostamente o Irã teria derrubado um drone americano na madrugada de quinta-feira. A República Islâmica afirma que, na verdade, aeronave estava em seu território de maneira desautorizada.

Os Estados Unidos alertaram que aviões comerciais poderiam ser atacados por engano se sobrevoassem a região. As companhias Qantas, British Airways, KLM e Lufthansa já estão seguindo a orientação.