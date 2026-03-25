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Como youtuber assassino viu seu álibi com streaming de game ruir e acabou condenado

Provas apresentadas no julgamento de Stephen McCullagh detalharam um plano frio e calculado para matar Natalie McNally e escapar do crime

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:34

Frio, brutal e extravagante — se o plano que Stephen McCullagh arquitetou para matar a sua companheira grávida fosse o enredo de um de seus jogos, poderia ter sido descartado por parecer absurdo demais.

Mas, desde a primeira vez que o criador de conteúdo compareceu ao tribunal, no início de 2023, era evidente que as autoridades acreditavam que ele não só matou Natalie McNally, mas também montou cuidadosamente um castelo de cartas para escapar da Justiça.

Houve lágrimas quando a polícia chegou à cena, em resposta à sua chamada para o 999 (número de telefone dos serviços de emergência), e suas afirmações de que outro ex-companheiro de McNally teria cometido o crime. Houve ainda sua presença com a família de McNally nos dias e semanas após a morte dela, e até sua tentativa de espionar suas conversas.

Aviso: Este artigo contém linguagem forte que pode ofender leitores

E, claro, havia o álibi — a "live" de seis horas de jogos em seu canal no YouTube, transmitida na noite anterior a McNally ser encontrada morta, que acabou sendo uma farsa pré-gravada.

Por mais de um mês após o assassinato, McCullagh, 36, acreditou ter sido descartado como suspeito na morte de McNally.

Mas, três anos após ser acusado, um julgamento de cinco semanas expôs suas mentiras a um júri.

O que aconteceu na noite em que Natalie McNally morreu?

É 18 de dezembro de 2022, por volta das 16h (horário local), e McCullagh publica para seus dezenas de milhares de inscritos que fará uma transmissão ao vivo de jogos a partir das 18h no YouTube.

O título da transmissão se chama Violent Night (Noite Violenta, em tradução livre).

Quando a transmissão apareceu, ela mostrava McCullagh jogando Grand Theft Auto: Vice City e Robot Wars, enquanto bebia, usava vape e comentava para a câmera.

De forma incomum, ele disse aos espectadores que não poderia interagir nem responder aos comentários — como os streamers costumam fazer — devido a problemas técnicos.

Mas a transmissão não era ao vivo.

Um analista forense digital disse no julgamento que as evidências indicavam que a transmissão de seis horas havia sido gravada quatro dias antes. O analista também afirmou que o arquivo pré-gravado foi interrompido às 00h05 de 19 de dezembro e depois apagado.

Foi durante a transmissão que McCullagh assassinou McNally.

Canais no YouTube pertencentes a McCullagh foram removidos pela plataforma.

Embora se saiba que a transmissão já havia sido desmonetizada, ela permaneceu em sua conta no YouTube durante todo o processo judicial.

'Preciso acabar com ela'

Partes da transmissão foram exibidas ao júri durante o julgamento e continham, entre outros elementos, referências a violência, ao crime e a relacionamentos.

No período em que se acredita que Natalie McNally foi atacada, McCullagh jogava no vídeo uma missão de Grand Theft Auto (Grande Roubo de Automóveis, em tradução livre) em que é necessário matar uma mulher.

Durante isso, ele canta: "Preciso matar essa vadia, preciso acabar com ela."

Cerca de 10 minutos depois, ele diz: "Abso-fucking not-ally, abso-fucking Natalie." É a única vez em que ele se refere a ela pelo nome durante a transmissão.

Minutos depois, ele faz uma pausa, durante a qual um pôster do filme 007 – Sem Tempo Para Morrer aparece brevemente, e de um jeito deslocado na tela.

O que McCullagh quis dizer com essas referências não foi esclarecido — ele não depôs durante o julgamento.

O assassinato brutal

Horas antes de a transmissão gravada de McCullagh ser publicada no YouTube, Natalie McNally estava na casa dos pais para assistir à final da Copa do Mundo (que fo em 18 de dezembro de 2022 no Catar) e aproveitar um almoço de domingo.

Ela e McCullagh trocaram mensagens pouco antes de ele publicar a transmissão — ele disse que estava prestes a "fazer uma live a noite toda" e ela disse que tentaria "dar uma espiada".

Pouco tempo depois, McNally voltou de carro para sua própria casa, chegando por volta das 19h.

Nesse momento, McCullagh caminha cerca de 3,2 km de sua casa, em Lisburn, até Dunmurry, onde pega um ônibus para Lurgan, a cerca de 32 km de distância.

Ele veste roupas escuras, luvas, tem a parte inferior do rosto coberta e carrega uma sacola verde de compras.

Em 18 de dezembro, Stephen McCullagh pegou um ônibus para Lurgan e depois caminhou até a casa de Natalie McNally, em Silverwood Green Crédito: BBC

Mais cedo, ele havia pesquisado horários de ônibus e trem de ida e volta entre Lisburn, Dunmurry e Lurgan.

Quando chega, caminha pouco mais de 2,4 km até a casa de McNally, em Silverwood Green, onde a mata brutalmente.

A polícia afirma que o crime ocorreu entre 20h50 e 21h30. Ela é esfaqueada, estrangulada e sofre pelo menos cinco golpes fortes na cabeça.

O trajeto de retorno de McCullagh é amplamente registrado por câmeras de segurança.

Antes de partir, ele troca de roupa.

Promotores destacaram imagens de McCullagh, de suas redes sociais, que o mostram usando um chapéu preto e uma peruca que se assemelham ao homem que aparece nas imagens caminhando de volta pelo centro de Lurgan.

Acredita-se que ele pretendia pegar um ônibus ou trem para voltar para casa, mas chega tarde demais.

Em vez disso, ele vê um táxi estacionado. Convence o motorista de que foi ele quem chamou a corrida, mas que o destino mudou e ele precisa ir para Lisburn, até o portão de sua casa.

Quando chega em casa, ele encerra a transmissão e apaga o arquivo pré-gravado.

Uma imagem de redes sociais mostra Stephen McCullagh usando um chapéu preto e uma peruca. Promotores afirmaram no julgamento que a imagem se assemelha ao homem que aparece nas imagens caminhando pelo centro de Lurgan Crédito: BBC

A prisão e a liberação de McCullagh

McCullagh envia mensagens para o telefone de McNally e para sua amiga Anne para reforçar seu álibi.

Ele também encontra tempo para publicar uma análise em vídeo de um brinquedo sabre de luz de Star Wars.

Naquela noite, ele viaja até Lurgan, aparentemente para verificar como McNally estava, já que ninguém tinha notícias dela havia quase 24 horas.

Ele liga para o 999 da casa de McNally, chorando.

Ao longo de uma ligação de 10 minutos, os serviços de emergência são informados de que "ela se foi" e que há "sangue por toda parte". Ele realiza reanimação cardiopulmonar (RCP).

Os promotores disseram ao tribunal que foi tudo uma encenação.

McCullagh diz à polícia, no local, que acredita que um "ex-companheiro abusivo" foi o responsável.

Ele também fala sobre a sua transmissão ao vivo na noite anterior. Ele é preso no local, mas depois é liberado.

A polícia aceitou o seu álibi e, na véspera de Natal, informou a McCullagh que ele não era mais considerado suspeito.

O ex-companheiro que McCullagh havia acusado também foi preso e interrogado, ele também tinha um álibi e foi liberado.

Esse álibi foi detalhado minuciosamente no tribunal durante o julgamento de McCullagh, com o júri assistindo a um vídeo dele dormindo em frente à TV durante a final da Copa do Mundo.

Nas seis semanas seguintes, McCullagh encena o papel de namorado enlutado.

Ele comparece ao velório, onde recebe um momento a sós com ela. Visita o túmulo. Envia mensagens regularmente aos irmãos dela.

Ele faz um vídeo de homenagem com imagens antigas de família, exibido em uma vigília em sua memória.

Ele chega a deixar o próprio telefone na casa da família McNally, para gravar suas conversas privadas.

Após 39 minutos, retornou à casa alegando que havia esquecido o telefone.

Ele afirma que a gravação ocorreu devido a uma falha no aparelho, mas o tribunal ouviu que ele já havia gravado uma sessão privada de terapia de sua ex-companheira.

Por que ele fez isso?

É impossível apontar o motivo exato, pois McCullagh negou o assassinato, não ofereceu explicação para a transmissão pré-gravada e não depôs durante o julgamento.

Mas o tribunal ouviu que, nos meses que antecederam a sua morte, McNally vinha trocando mensagens com outros homens.

Algumas dessas mensagens eram sexualmente explícitas, e ela havia dito a um desses homens, na semana anterior à sua morte, que estava considerando terminar com McCullagh no Ano Novo.

O tribunal ouviu que se acreditava que McCullagh havia acessado o telefone de McNally e lido essas mensagens.

Também foi informado que ele já havia sido preso anteriormente por agredir uma ex-namorada após ler mensagens no telefone dela.

Mas o ciúme explica apenas parcialmente a dimensão do plano homicida que McCullagh colocou em prática.

Ele foi meticulosamente planejado, mas acabou sendo exposto como um frio e calculado castelo de cartas que desmoronou.

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