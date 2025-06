Mundo

Como venda de armas 3D está se espalhando pela internet — e como são usadas em crimes pelo mundo

Anúncios nas redes sociais promovem o uso da tecnologia de impressão 3D para a construção de armas de fogo.

As armas criadas em impressoras 3D podem se tornar o padrão utilizado por criminosos e extremistas violentos em todo o mundo, segundo um especialista entrevistado pela BBC.>

As armas impressas em 3D são frequentemente descritas como uma espécie de armas "fantasmas", que não podem ser rastreadas. Elas podem ser montadas com uma impressora 3D, usando moldes disponíveis para download e alguns materiais básicos.>

Projetada para burlar as leis de controle de controle de armas, esta tecnologia avançou rapidamente na última década. Os modelos mais recentes podem disparar diversas rajadas sem quebrar seus componentes de plástico.>

Nick Suplina, da organização americana de controle de armas Everytown, afirma que as armas 3D podem se tornar o "padrão" para o planejamento de atos violentos.>

A investigação da BBC Trending partiu de anúncios de armas publicados no Instagram e no Facebook.>

Em outubro de 2024, a organização sem fins lucrativos Tech Transparency Project (que monitora as empresas de tecnologia) encontrou centenas de anúncios de armas nas plataformas da Meta, violando as políticas da empresa. Eles incluem armas 3D e outros tipos de armas fantasmas.>

Na época, a Meta não comentou as descobertas. E, vários meses depois, a BBC descobriu que anúncios de armas ainda constam como ativos no banco de dados de anúncios da empresa.>

Muitos desses anúncios de armas levavam os possíveis clientes para canais do Telegram ou do WhatsApp.>

No Telegram, encontramos canais que exibem diversos tipos de armas para venda. Algumas delas parecem ter sido impressas em 3D.>

Uma das contas presentes no Telegram tem mais de 1 mil assinantes e promete enviar as armas para qualquer lugar do mundo.>