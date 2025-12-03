Mundo

Como indulto de Trump a ex-presidente de Honduras mostra 'incoerência' de sua guerra ao narcotráfico na América Latina

Perdão concedido pelo presidente dos EUA a Juan Orlando Hernández, condenado por traficar toneladas de cocaína, contrasta com sua defesa de combate ao narcotráfico na América Latina

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 20:44

Trump defendeu sua decisão de conceder indulto ao ex-presidente da Honduras e disse se sentir "muito bem" Crédito: Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirma combater os cartéis de drogas na América Latina, libertou da prisão uma pessoa condenada por liderar um "narcoestado" na região.

Juan Orlando Hernández, ex-presidente de Honduras que cumpria uma pena de 45 anos de prisão nos EUA por narcotráfico, recebeu um perdão oficial de Trump na noite de segunda-feira (1/12) e está em liberdade, segundo várias fontes.

O Departamento Federal de Prisões dos EUA informou em seu site que Hernández deixou na segunda-feira a prisão de Hazelton, em Virgínia Ocidental, onde cumpria sua sentença emitida no ano passado.

"Meu marido Juan Orlando Hernández voltou a ser um homem livre graças ao perdão presidencial assinado pelo presidente Donald Trump", escreveu a esposa do ex-mandatário de Honduras, Ana García, em seu perfil na rede social X nesta terça-feira (2/12).

Trump havia anunciado sua decisão na sexta-feira (28/11), após sua controversa ofensiva militar na contra supostos traficantes de drogas na América Latina ultrapassar 80 mortos em ataques a barcos nas águas do Caribe e do Pacífico.

O presidente afirmou na terça que os EUA também começarão a realizar "ataques terrestres" que podem ter como alvo a Venezuela ou qualquer país que considere estar produzindo ou vendendo drogas ilegais no país.

Seu governo alega que essas ações letais são legais, em defesa dos americanos que poderiam ser envenenados por drogas ilícitas.

Mas alguns especialistas alertam que os ataques a civis podem constituir execuções extrajudiciais e ilegais, e outros suspeitam que o propósito dos EUA é pressionar o presidente venezuelano Nicolás Maduro para que ele deixe o poder.

Vários analistas, inclusive membros do Partido Republicano de Trump, veem um paradoxo entre essas ações brutais e o indulto concedido a alguém que ajudou a contrabandear mais de 400 toneladas de cocaína para os EUA, segundo os próprios promotores americanos.

"Realmente cria uma incoerência: 'vamos usar a força letal contra supostos traficantes de baixão e médio escalão no mar' e 'um chefe de Estado condenado por possibilitar as mesmas rotas (de drogas) ser tratado de forma muito diferente'", destaca Rebecca Bill Chavez, presidente do Diálogo Interamericano, um centro de análises regionais em Washington.

"Isso faz com que a missão de combate ao narcotráfico, ao menos em sua narrativa, pareça muito mais seletiva e motivada por razões políticas", acrescentou Chavez, que foi subsecretária de Defesa dos EUA para o Hemisfério Ocidental entre 2013 e 2016.

'Debaixo do nariz deles'

As provas apresentadas contra Hernández em um tribunal federal de Nova York no ano passado foram suficientes para que o júri, por unanimidade, o declarasse culpado.

Na verdade, o julgamento de JOH (como também é conhecido por causa de suas iniciais) foi uma espécie de raio-X do que os fiscais definiram como um "narcoestado" latinoamericano em pleno século 21.

Hernández foi extraditado para os EUA após deixar o poder em 2022 para ser julgado por conspiração para o narcotráfico Crédito: Getty Images

Durante seu mandato como presidente de Honduras, entre 2014 e 2022, Hernandez se apresentava como um aliado de Washigton, mas, em conversas privadas, falava em "enfiar a droga nos gringos bem debaixo do nariz deles", segundo uma das testemunhas do caso.

A mesma testemunha, um ex-contador hondurenho preso que usou um nome fictício e estava protegido pelo governo americano, contou que Hernández recebia malas de dinheiro do narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez.

Alexander Ardón, outro hondurenho que estava preso por tráfico de drogas, testemunhou que financiou campanhas de Hernández e que, com a ajuda de influentes figuras hondurenhas, movimentou toneladas de cocaína em parceria com criminosos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder do cartel de Sinaloa, condenado à prisão perpétua nos EUA.

Segundo Ardón, "El Chapo" entrou US$ 1 milhão para a campanha presidencial do ex-mandatário em 2013 por meio de Tony Hernández, um ex-deputado irmão de Juan Orlando que também cumpre prisão perpétua nos EUA por narcotráfico.

A droga cruzava Honduras por terra, ar e mar rumo aos EUA, com estradas pavimentadas pelo governo em áreas remotas para facilitar seu transporte, pistas de pouso e portos estratégicos controlados por narcotraficantes e forças de segurança do Estado que, na realidde, protegiam a carga ilícita.

Hernández foi identificado por procuradores dos EUA como líder de um narcoestado na América Latina Crédito: AFP via Getty Images

No julgamento também revelou evidências de como a violência aumentou em Honduras resultando na maior taxa de homicídios do mundo na última década, segundo dados das Nações Unidas.

Devis Leonel Rivera, um ex-líder do grupo criminal hondurenho Los Cachiros, que também está preso nos EUA, testemunhou ter subornado Hernández e cometido 78 assassinatos, segundo seus cálculos.

'Uma mensagem horrível'

Hernández tem se declarado inocente desde que foi indiciado pelos EUA e extraditado a Nova York, em 2022, até hoje.

Em uma carta enviada a Trump em outubro, ele alegou que foi vítima de uma "perseguição política" por parte do governo anterior de Joe Biden.

"Assim como você, fui atacado imprudentemente por forças radicais de esquerda que não podiam tolerar a mudança, que conspiraram com narcotraficantes e recorreram a acusações falsas", afirma a carta, publicada pela mídia americana

Após o indulto, Trump disse se sentir "muito bem" com sua decisão e se referiu ao processo contra Hernández como "uma horrível caça as bruxas" do governo de Biden.

Com navios de guerra e aviões de combate, Trump mantém uma presença militar cada vez maior no Caribe, que ele alega ser em combate ao narcotráfico Crédito: Getty Images

Hernández "era o presidente, e havia algumas drogas sendo vendidas em seu país, e como ele era o presidente, foram atrás dele", disse Trump em declarações à impresa na terça.

Contudo, ex-funcionários do governo de Biden, como seu conselheiro de segurança nacional para a América Latina, Juan González, indicaram que boa parte da investigação dos EUA sobre Hernández foi feita durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021).

O anúncio do indulto a Hernández levantou questionamentos da oposição democrata, mas também dentro do próprio partido de Trump.

"Por que concederíamos indulto a esse homem e depois iríamos atrás de Maduro por tráfico de drogas nos EUA", perguntou o senador republicano Bill Cassidy no X, em uma publicação feita no domingo.

Outro senador republicano, Thom Tillis, alegou que o perdão a Hernández "passa uma mensagem horrível".

"É confuso dizer, por um lado, que deveríamos potencialmente considerar invadir a Venezuela por tráfico de drogas e, por outro lado, libertar alguém", disse Tillis a repórteres na terça-feira.

Trump acusa Maduro de liderar o Cartel de Soles, um grupo de narcotraficantes que o governo americano designou como terrorista, algo que o presidente venezuelano nega e considera um pretexto para tentar derrubá-lo.

O indulto concedido por Trump a Hernández tem levantado questionamentos até mesmo dentro do seu partido Republicano Crédito: AFP via Getty Images

Washington considera Maduro um presidente ilegítimo e, durante uma recente conversa telefônica, Trump deu um ultimato ao líder venezuelano para deixar a Venezuela antes da última sexta-feira, segundo a mídia americana.

Desde o início dos ataques militares contra supostos traficantes de drogas no Caribe, em setembro, vários especialistas têm alertado que a droga ilegal mais perigosa que chega aos EUA é o fentanil, que nunca foi produzido massivamente na América do Sul.

Christopher Sabatini, pesquisador sênior para a América Latina na Chatham House — um influente centro de análises britânico — acredita que, para Trump, isso "não se trata realmente de uma guerra contra as drogas".

"Se fosse assim, ele estaria direcionando suas forças para outros lugares e, obviamente, não estaria perdoando um ex-presidente condenado por facilitar a entrega de até 400 toneladas de cocaína aos Estados Unidos", disse Sabatini.

"Trata-se de partidarismo. Trata-se de aliados. E, mais importante, trata-se de forçar outros governos da região a apoiá-lo", acrescentou.

