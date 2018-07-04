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Gêniozinho

Com apenas oito anos, menino se forma no ensino médio na Bélgica

Nascido no ano de 2009, Laurent Simons conta que pensa em cursar engenharia

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 17:59
Laurent Simons mostra seu certificado de conclusão do ensino médio Crédito: YouTube / @NOS Jeugdjournaal
Com apenas oito anos de idade, o belga Laurent Simons conseguiu se formar no ensino médio de seu país. Ele conseguiu o feito cerca de 10 anos antes da idade considerada normal para a conclusão.
O jovem afirma estar orgulhoso, mas que ainda não tem certeza sobre o que fará na faculdade, o que deve decidir nos próximos meses. Laurent possui um Q.I., sigla para quociente de inteligência, de 145, cerca de 40 pontos superior à média, de acordo com o canal France 2.
Em entrevista à emissora, sua mãe falou do feito do garoto: "Ele mal pode esperar para pôr os pés na universidade e poder fazer o que quer". Laurent Simons nasceu na cidade de Oostende, em 26 de dezembro de 2009.
Confira abaixo o vídeo de uma reportagem do garoto a um jornal local [em holandês]:

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