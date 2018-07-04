Com apenas oito anos, menino se forma no ensino médio na Bélgica

Laurent Simons mostra seu certificado de conclusão do ensino médio Crédito: YouTube / @NOS Jeugdjournaal

Com apenas oito anos de idade, o belga Laurent Simons conseguiu se formar no ensino médio de seu país. Ele conseguiu o feito cerca de 10 anos antes da idade considerada normal para a conclusão.

O jovem afirma estar orgulhoso, mas que ainda não tem certeza sobre o que fará na faculdade, o que deve decidir nos próximos meses. Laurent possui um Q.I., sigla para quociente de inteligência, de 145, cerca de 40 pontos superior à média, de acordo com o canal France 2.

Em entrevista à emissora, sua mãe falou do feito do garoto: "Ele mal pode esperar para pôr os pés na universidade e poder fazer o que quer". Laurent Simons nasceu na cidade de Oostende, em 26 de dezembro de 2009.