Cinco corpos decapitados são deixados em funerária no México

Autoridades em Chihuahua Crédito: Reprodução | Twitter

Autoridades no norte do México informam que cinco corpos sem cabeça foram deixados na frente de uma funerária. A promotoria no estado de Chihuahua afirmou que as mortes ocorreram na cidade de Guachochi. A região é parte de uma área conhecida como "triângulo dourado" por conta da quantidade de drogas produzidas.

Autoridades afirmam que quatro homens armados chegaram em uma caminhonete na terça-feira (6) na funerária "Guemar" e deixaram dois corpos sem cabeça perfurados por balas. Horas depois, outro veículo do mesmo tipo também chegou a mesma funerária, deixando dessa vez outros três corpos. O motorista da segunda caminhonete afirmou que encontrara os corpos em uma rodovia, trazendo-os até a funerária. Até agora, quatro vítimas foram identificadas por parentes, sendo que dois deles eram irmãos.

Números oficiais do estado indicam que durante janeiro se registraram 164 homicídios em Chihuahua, enquanto outras 24 pessoas tinham sido assassinadas desde o dia 4 de fevereiro, somando 188 crimes desde o início do ano.