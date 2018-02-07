Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cinco corpos decapitados são deixados em funerária no México
Cidade do México

Cinco corpos decapitados são deixados em funerária no México

Episódio aconteceu em Chihuahua, estado com forte tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 17:25

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 17:25

Autoridades em Chihuahua Crédito: Reprodução | Twitter
Autoridades no norte do México informam que cinco corpos sem cabeça foram deixados na frente de uma funerária. A promotoria no estado de Chihuahua afirmou que as mortes ocorreram na cidade de Guachochi. A região é parte de uma área conhecida como "triângulo dourado" por conta da quantidade de drogas produzidas.
Autoridades afirmam que quatro homens armados chegaram em uma caminhonete na terça-feira (6) na funerária "Guemar" e deixaram dois corpos sem cabeça perfurados por balas. Horas depois, outro veículo do mesmo tipo também chegou a mesma funerária, deixando dessa vez outros três corpos. O motorista da segunda caminhonete afirmou que encontrara os corpos em uma rodovia, trazendo-os até a funerária. Até agora, quatro vítimas foram identificadas por parentes, sendo que dois deles eram irmãos.
Números oficiais do estado indicam que durante janeiro se registraram 164 homicídios em Chihuahua, enquanto outras 24 pessoas tinham sido assassinadas desde o dia 4 de fevereiro, somando 188 crimes desde o início do ano.
Após uma queda contínua no nível de homicídios nos últimos anos, Chihuahua tem voltado a ter altos índices de violência, semelhantes aos de 2012, quando se registraram 1.997 assassinatos em todo o estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados