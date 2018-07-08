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Guerra contra o tempo

Chuva na Tailândia atrapalha resgate de crianças presas em caverna

Doze crianças e seu técnico de futebol estão presos em uma gruta desde o dia 23 de junho

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 21:32
Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
Uma forte chuva atingiu o norte da Tailândia neste sábado, 7, piorando as condições na caverna onde as equipes de resgate travam uma guerra contra água e tempo para salvar 12 garotos e seu técnico de futebol. Eles estão presos em uma gruta desde o dia 23 de junho, em razão da inundação das galerias subterrâneas.
A chuva atrapalha o progresso feito na última semana para drenar o complexo de cavernas de Tham Luang, na província de Chiang Rai, no norte do país.
Com os níveis de oxigênio caindo e previsões de chuvas, o tempo está se esgotando em um plano para ensinar os meninos, alguns com 11 anos e sem saber nadar, a fazer um mergulho através de corredores estreitos e inundados que desafiam mergulhadores experientes.
A melhor janela para um resgate pode ocorrer nos próximos três ou quatro dias, disse o líder do esforço de resgate neste sábado.
A mensagem cautelosa de Narongsak Osottanakorn veio um dia após a morte de um mergulhador de resgate tailandês, em um drama que começou há duas semanas como uma excursão para celebrar o aniversário de um dos meninos.
No morro, onde equipes de resgate estão buscando rotas alternativas para a caverna, outro acidente ocorreu na noite de sábado, no horário local: um veículo derrapou em uma pista de terra, ferindo gravemente o motorista e um passageiro e machucando outros quatro voluntários, disseram as autoridades.
Anteriormente, na entrada da caverna abaixo, linhas de mergulhadores e soldados com lanternas podiam ser vistas emergindo da escuridão, com geradores bombeando a água por tubos.
Dezenas de soldados do Exército Real da Tailândia descansavam em rochas do lado de fora da caverna. Dois deles disseram que os superiores haviam dito que a operação de resgate provavelmente começaria no domingo ou no dia seguinte.

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